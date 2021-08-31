聯合基督教音樂幼稚園停辦　校長剖因由　家長：小朋友喊住問點解

位於將軍澳的聯合基督教音樂幼稚園上周五（27日）宣布因財政壓力，幼稚園即時停辦，學生、老師與家長同感愕然與不捨。該校行政校長黎雅雯解釋指，自去年疫情爆發以來，學校多次暫停面授課程，而業主未有為校方提供任何租金減免，投資者最終因各種因素考慮，決定終止投資學校，校方停辦決定是無可奈何。

有該校家長表示，得悉停辦消息後十分愕然，雖不太擔心小朋友冇書讀，但與小朋友一樣非常喜歡此校，「話畀小朋友聽之後，佢喊住問點解。」



位於將軍澳的聯合基督教音樂幼稚園，昨晚（28日）宣布，因為受財政壓力影響，即時結束營運。（歐嘉樂攝）

校長指業主不願減租 投資者經考慮後終止投資

聯合基督教音樂幼稚園行政校長黎雅雯指，自去年疫情爆發以來，學校多次暫停面授課程，惟業主未有為校方提供任何租金減免，「有同業主傾，但一蚊都唔肯減」。原本簽訂租約更列明11月需要再加租近兩成，最終在上周三晚收到投資者消息指，因各種因素考慮，決定終止投資學校。

被問到是否有打算另覓投資者，她就指，由於校方現時需要先安頓好教職員、學生及家長，未來會再商討下一步行動，例如尋找新地方重辦學校或改為非牟利學校。她形容，停辦決定無可奈何，亦理解投資者決定。

疫下到學生樓下放教材 家長讚校方用心愛學生

兩個小朋友均在該校就讀的方太表示，當初為小朋友選讀該校主要由於欣賞學校教學理念，「小朋友好鍾意返學，每日放學唱老師作嘅歌。」得悉學校停辦的消息後十分愕然，但不太擔心小朋友冇書讀，「好多幼稚園、好多選擇，唔會冇學返，但真係好鍾意呢間學校。」

雖然校方從未向家長透露財困，但方太指，疫情下學校一直無法進行面授課，對學校財務狀況心裡有數。不過，疫情期間校方一直為學生提供很多資源，「叫校巴司機揸去每個學生樓下放低教材、收功課」，感受到學校用心愛每個學生，「教識小朋友愛同尊重別人」，故對學校停辦感到十分可惜。

她又說，告訴小朋友不能夠再回校時，「小朋友喊住問點解」。被問到小朋友之後升學打算，方太就指，校方與友校商討好，若有足夠學生轉讀，會容許班主任轉到該校任教，故暫時打算了解女女班主任會轉到那所幼稚園後再作決定。

家長理解校方決定 痛心金錢社會容不下一所好幼稚園

韓太的小朋友新學年就讀幼兒班，不料開學十天，學校就公布停辦的消息。訪問期間，韓太不時哽咽，直言得知消息後「唔係擔心（小朋友）冇學校收，更多嘅係可惜同難過」她又覺得香港是金錢主導社會，容不下一所好的幼稚園。雖然有聲音指校方公布突然，但韓太指從未有怪責過校方，明白學校「係最唔想見到呢個結果，一直有同投資者聯絡」。

她又透露，校方曾向家長表示，目前資金足夠學校營運多兩個月，惟擔心之後大多的幼稚園已經開學，學生「更難搵學位」，所以決定9月前宣布消息，讓家長仍可在部分幼稚園開學前報讀。