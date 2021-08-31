明年小一入學申請表周四派發　升學專家賜選校攻略：可略為進取

新學年明日9.1開學，家長即要為明年9月升小一的子女而忙碌。教育局今日（31日）表示，如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年9月入讀官立或資助小一，可由本周四（9月2日）起至9月27日，索取或下載申請表格。

移民潮下，升小一人數勢減少。有升學專家表示，社會最近有各種升學流言，雖然估計來年升小一學童會較少，但熱門名校競爭不會減少，寄語家長選心儀小學交表時宜「勉強進取」，卻勿太「好高騖遠」。



家長在9月20日至27日期間可將填妥的申請表格連同有關證明文件，直接交至心儀學校。（資料圖片）

9.20至9.27可直接向心儀學校交表

教育局指，在「自行分配學位」階段，家長不受學校網限制，想透過「小一入學統籌辦法」為子女申請明年入學小學一年級的家長，在9月2日至9月27日期間，可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取『小一入學申請表』、『填表須知』及『小一入學資料單張，亦可在教育局網頁下載申請小一入學申請表格，或前往各區民政事務處（民政諮詢中心）索取表格。

填表後，家長可向任何一所官立或資助小學遞交申請表，並在9月20日至27日期間將填妥的申請表格，連同有關證明文件的正本及副本，直接遞交至心儀學校。

教育局發言人提醒，家長只能為每名子女遞交一份申請表。如家長只為其子女申請小一入學統一派位，可於2020年9月至明年1月21日期間，將申請表及有關證明文件的正本及副本交到觀塘教育局學位分配組。

升學專家： 交表只能「勉強進取」 建議選擇冷門官小

資深升學專家趙榮德指，家長在交表時只能「勉強進取」，雖然最近有指社會有不少高收入家庭移民離港，但爭入名校升小一學童人數有否減少實屬未知數，在各類消息、資訊泛濫時間，家長不宜「好高騖遠」。

趙榮德建議，家長可揀選一些較冷門官立小學，從而搏取升上一些名校中學。此外，趙榮德鼓勵為孩子報讀家長的「母校」，因在計分制下可加10分，在念舊及不要忘本觀念下，家長不一定要太冒險去搏入傳統名校，而其實一些「地區名校」也師資優良。

2020年小一派位情況



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移民潮不減名校競爭 宜採用「111策略」選校

另一資深升學專家梁永樂表示，熱門傳統名校競爭不會因移民潮減少，勸勉家長不要過份考慮學童人數有否下降，如心儀學校處於自己居住的地區，可採用「111策略」、即自行分配學位、統一派位表格中的甲、乙部首志願均選同一所學校，否則統一派位時就要搬屋、轉校網。