下學年小一面試開始　一文看清熱門直資小學　舉辦網上簡介會詳情

暑假即將結束，除了迎接開學日，2022-2023學年的小一面試亦陸續開始。有熱門的直資小學，包括拔萃男書院附屬小學、培橋書院及聖保羅男女中學附屬小學將舉行明年小一收生簡介會。因應疫情，大部分學校簡介會都改由網上直播或將簡介影片放於網頁內供家長參考，家長可在報名前先了解學校辦學理念以及小一面試詳情。



拔萃男書院附屬小學

拔萃男書院附屬小學為「一條龍」的直資英文小學，根據學校網站，因應疫情今年簡介會及報名改由網上舉行，簡介會影片將今日上午9時上載至學校網頁，家長無需預先登記。影片由校長羅錦麗簡介學校辦學理念、課程、海外遊學團、學校管理架構等。

網上簡介會詳情：

日期：8月28日（星期六）

收生人數：150人

全年學費：45,000元，分10期繳交。

報名連結

至於報名方法，今年學校改為只接受網上遞交申請，家長可於今日上午9時至9月3日下午5時前，在學校網頁內報名。申請人暫定於10月中旬進行第一輪面試，家長將於9月底接獲有關面試安排通知。第二輪面試會於11月中旬進行，獲取錄的學生會在12月中旬收到通知。

面試會視乎家長選擇，以廣東話或英文進行。但校方強調，使用英文面試並不會為考生帶來任何優勢，家長最重要是為小朋友，選擇最能表達自己意見及想法的語言。另外，第一輪面試佔30%，以小組形式進行，第二輪面試55%，內容包括學生各方面知識、分析能力及專注能力，最後學業成績及課外活動，分別各佔5%及10%。

培僑書院

因疫情影響，根據校方網頁指，第一輪入學評估將要求申請人自行拍攝演講短片供學校作評核，家長可由9月25日上午9時起，登入網上申請系統查閱演講短片題目及相關安排；提交短片連結時段為 9月25日上午9時正至9月26日下午6時正。

網上簡介會詳情：

日期：9月11日（星期六）

收生人數：164人

全年學費：25,300元，分10期繳交。

校方今年以網上系統遞交小一入學報名申請，根據學校網頁指，將於9月6日上午9時起接受網上申請，截止日期為9月10日下午4時。（資料圖片）

報名連結

聖保羅男女中學附屬小學

校方今年以網上系統遞交小一入學報名申請，根據學校網頁指，將於9月6日上午9時起接受網上申請，截止日期為9月10日下午4時。第一輪甄選將於 10 月中旬以網上評核方式進行，並透過電郵通知，所有申請人均獲網上評核機會。學校會再挑選約 500 位表現良好的申請人，進入第二輪甄選程序，甄選會於11月中旬至12月期間，以面見形式進行。評核內容主要包括溝通能力、專注力及待人接物的態度等。

網上簡介會詳情：

日期：9月4日（星期六）

時間：上午9時 至9時45分

報名時間：家長須於8月30日上午9時 至8月31日下午5時前到學校網頁報名。

報名連結