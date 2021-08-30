小一報名｜熱門直私小學舉辦網上小一入學簡介會　勿錯過報名日期

因防疫措施持續，不少直私小學的小一入學簡介會將在網上舉行，部分的面試方式亦以提交影片取代會面。聖保羅男女中學附屬小學及培僑書院將在9月舉行網上的入學簡介會，有興趣讓子女入讀的家長萬勿錯過舉行和報名日期。



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聖保羅男女中學附屬小學

家長有興趣了解學校，必須在8月30日上午9時至8月31日下午5時到該校網頁登記報名，雖然簡介會不設名額限制，但校方將以網上登記的形式發放簡介會連結。該校今年提供網上報名，設有2輪面試，首輪將在10月以網上評核方式舉行，入選次輪的只有500人，面試在11月至12月以面見方式進行，最後在2022年1月公布取錄名單。

簡介會日期：2021年 9月4日（星期六）

時間：上午9時至 9時45分

小一入學報名日期：2021年9月6日（上午9時）至9月10日（下午4時）

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培僑書院

該校的小一入學簡介會已開始接受網上登記，於9月7日下午5時截止，名額有限。該校現已接受小一入學報名，由於疫情關係，首輪面試以提交影片的方式進行，家長屆時需要登入網上報名系統了解拍攝題目，並需在9月25至26日完成及提交。

簡介會日期：2021年 9月11日（星期六）

時間：下午 2 時至 4 時

小一入學報名日期：2021年7月26日至9月17日

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