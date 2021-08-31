民建聯洪志傑區選敗給李予信　指選舉不公求呈請　裁敗訴須付訟費

民建聯洪志傑在上屆區議會選舉中，於東區錦屏選區以86票之差，不敵當時代表公民黨出戰的李予信。洪質疑選舉有多項程序不當，包括票站主任要兩名參選人和其代表離開，票站有長達約67分鐘的「真空狀態」等，因此向高等法院提出選舉呈請。高院今日（31日）頒判辭指，相信票站主任沒有要求代理人一定要離場，代理人最終是基於不同的原因自願離場，雖然票站主任處理未發出和損壞等的選票時做法不妥，但未嚴重至影響選舉的公正性及公眾的信心，於是裁定呈請敗訴並須付對方訟費。



呈請人為洪志傑，答辯人為李予信及錦屏選舉主任陳尚文。

洪指程序存多項不公

洪投訴涉程序不當的事宜包括：投票結束後，票站主任要兩名參選人和其代表離開，票站有長達約67分鐘的「真空狀態」；票站主任於投票結束後未有向其代理人透露，有多少張未發出、未用和損壞的選票；票站主任亦未有在代理人面前，把上述選票和經劃線的正式選民登記冊文本，分開包裹，並加以密封。

官指票站主任無責任作提醒

法官周家明審視證據後，信納票站主任的說法，即他只是向雙方的代理人建議可離開票站稍作休息，以待票站轉為點票站，他並沒有要求代理人一定要離場。再者，在場的代理人未有表達不願離場，若他們表達不滿，相信票站主任不會堅持要他們離開，代理人最終基於不同的原因自願離場，票站主任沒有責任提醒他們有權留在票站內，故票站主任並非完全沒有向代理人透露未發出、未用和損壞的選票數目。

點票程序有不妥惟未影響選舉公正性

審訊中，票站主任承認包裹好未發出、未用和損壞的選票後，直至公布選舉結果後才進行密封。周官認為票站主任在點票前便要密封這類選票，票站主任的做法不妥，但認為此舉未嚴重至影響選舉的公正性及公眾的信心。對於洪提出做法或導致出現「種票」的情況，但法官認為說法不實際。

案件編號：HCAL3852/2019