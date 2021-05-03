李予信議席受挑戰　民建聯落選者質疑投票人數　求定李非妥為當選

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-03 20:01

民建聯洪志傑於2019年區議會選舉，在東區錦屏選區落敗。他指選舉和點票中有重大不當，提出選舉呈請，要求法庭裁定勝出的李予信非妥為當選，案件今（3日）在高等法院開審。洪作供時質疑，在投票最後1小時，他們一方點算的投票人數，與官方公布的數字有差別，惟選舉主任的律師質疑，洪是點算由升降機進入投票站的人數，但進入投票站可從其他途經。洪並不同意，又指取證由政府負責，又自言：「我只係卑微既候選人。」

洪以86票之差落敗

呈請人為洪志傑，答辯人為現任區議員李予信，以及東區區議會選舉主任陳尚文。李在該次區議會選舉中，以86票之差擊敗洪。另外李早前已宣布退出公民黨。

洪志傑提出多項投訴，包括兩名候選人的監票人曾遭票站工作人員拒絕進入點票站。此外，洪志傑陣營的人觀察到投票人數，與官方公布的數字不同。

各方的主要理據。(詳看下圖)

閉路電視點算只有323人進入

洪志傑庭上供稱，他連同2019年的區議會共三次參選。他指，由投票站轉為點票站：「呢個時間好易出事，一定要人喺到。」洪又指，他們根據投票站內升降機的閉路電視，點算出投票時間最後1小時、即晚上9時半至10時半，共有323人進入投票站，與官方公布的455人，相差約100人。

選民可從停車場行樓梯到票站

惟選舉主任的律師盤問時指，選民可從3和4樓停車場層，行樓梯到2樓的投票站。洪不同意說法，又指取證由政府負責，並說：「我只係卑微既候選人。」

民建聯監票人稱估計人數少於250人

洪志傑的監票人蔡嘉獎供稱，投票最後一個小時，曾寫下「正」字以紀錄投票人數，但該紀錄已被扔棄。惟他指，當時保守估計數字少於250人，票站主任同晚稍後公布該時段有445人。蔡補充，他當時是紀錄進入投票站的人數。

蔡又指，投票於10時半結束後，投票站改為點票站，工作人員著所有人離開。他可以用監票人身份留下，但他未有提出。他稱是在非自願下離開點票站，並說：「唔通同佢鬧交？」

案件明續。

案件編號：HCAL3852/2019