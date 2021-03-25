林博申選舉呈請勝訴　區議員李軒朗被DQ

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-03-25 20:08

「西九新動力」林博於2019年區議會選舉中，在九龍城（土瓜灣南）選區爭取連任失敗。他其後提出選舉呈請，指當選的李軒朗聲稱獲沈旭暉、劉小麗等支持，但事前未取得他們書面同意，涉選舉舞弊。高等法院法官楊家雄早前聽取陳詞後，今(25日)頒下判辭，裁定林博勝訴，李軒朗非妥為當選。

呈請人為林博，答辯人分別為李軒朗以及時任土瓜灣南選舉主任郭偉勳。

李解釋是無心之失

林博質疑，李在選舉廣告中聲稱獲多人支持，但他未獲7人的書面同意前，便刊出相關選舉廣告，當中包括沈旭暉、劉小麗等。

李則回應指，事件屬無心之失，他事後已取回部份書面同意，有部份書面同意已損失。他並向法庭申請寬免條例限制。

官質疑李有時間參加選舉活動卻未取書面同意

法官在判辭指，不接納李與劉小麗、劉恩進的對話，構成書面同意，遂裁定李就聲稱獲兩人的支持，是違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》第27條。至於另外5人的書面同意，法官指未屬違反《選舉（舞弊及非法行為）條例》，但違反《選舉管理委員會(選舉程序)(區議會)規例》。

法官質疑，李有時間參加選舉活動，卻沒有時間按照法例要求，要求書面同意。

法官又指，會把判辭副本交予律政司和政制及內地事務局長跟進。法官又頒令李需支付對方訟費。

李稱會與律師研究是否上訴

李朗軒今發表聲明指，他正與律師團隊研究判辭，再行決定是否上訴至終審法院。然而，選舉呈請結果無改他在選舉中以過半票數當選的事實，在民主選舉中成為民選代議士亦是其畢生光榮。他亦有感激街坊及同道人一直的支持和愛戴。

案件編號：HCAL247/2020