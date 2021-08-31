漁護署指中華白海豚數目17年間減八成　近半幼豚未能存活至2歲

撰文：李恩慈
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本港海域的中華白海豚出沒數字每況愈下，漁農自然護理署今日（31日）發表2020/21年海洋哺乳類動物監察報告，披露本港水域中華白海豚的數字，在過去17年間下跌逾八成。研究人員在一年間觀察到共174群中華白海豚，總數達520隻；共有18條海豚不知所終，為近年的最高數字。研究人員估計，約四成半幼豚未能生存超過2年，情況令人憂慮。

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漁護署：過去10年整體海豚數目明顯下降

漁護署表示，此項研究為期一年，由去年4月至今年3月進行。在一年的研究期間，研究員共進行了175次樣條線船上調查，在全港10個調查區航行了6,018公里，觀察到共174群中華白海豚（總數達520隻）及85群江豚（總數達226隻），數字較去年度的共158群中華白海豚（總數達524隻）及124群江豚（總數達317隻）少。

研究發現，中華白海豚經常在大嶼山西面水域一帶及西南面水域的北部出沒，在大嶼山以北水域卻只有接近西端的零星出沒紀錄；江豚的目擊記錄主要集中於水口半島附近的近岸水域，及大鴉洲以東及以南的離岸水域。

去年，中華白海豚在大嶼山西南、西、西北及東北4個調查區域的整體數目估計為37隻。而過去5年的年度整體數目分別為65、47、47、32及52隻。大嶼山東北、西北及西面的調查區域在過去20年的海豚數量，皆錄得明顯下降趨勢；而4個調查區域合共的整體海豚數目在過去10年亦錄得明顯下降趨勢。

18隻常見海豚消失創近年新高

研究人員在監察期間，辨認出112隻個別海豚，其中約三分之二均出現在大嶼山西面水域。2020年內共有6隻新的個別海豚被加入相片辨認名錄，但亦有2隻曾經常出現於香港水域的個別海豚相繼死亡。過去曾經常出沒於香港水域的海豚個體，共有18隻於去年間不見所蹤，為近年的最高數字。

研究人員發現，在過去20年，共186條個別初生幼豚的紀錄中，估計至少有85條未能生存超過2年，當中包括49條在剛出生後於短時間內死亡，另外有31條幼豚與母豚只曾出現過一次，隨後再遇上母豚時幼豚已不知所終。成功存活的幼豚數字卻於2014年開始持續下降，在過去5年亦只有零星的幼豚存活紀錄。

漁護署指，偏低的幼豚存活率，再加上過去10年海豚數字不斷下降，均為本地海豚的存活前景帶來警號，情況令人憂慮。

世界自然基金會香港分會(WWF)呼籲，政府在2024年或之前於大嶼山南部及西部近岸水域設立海豚保育管理區，嚴格管理海上交通、水底噪音及觀豚活動，以保護海豚重要棲息地。該會亦建議政府設立緩衝保護區連接為白海豚而設的各海岸公園，建立一個以科學為本、互相貫通和管理完善的保育網絡，以幫助穩定並恢復中華白海豚的數目。

WWF鯨豚保育項目經理吳嘉怡稱，高速船因疫情停航為中華白海豚提供短暫的喘息空間。然而成年白海豚間隔3至5年才產一幼豚，因此需要長遠的保育計劃，其數目才會得以恢復。

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