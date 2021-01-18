中華白海豚出沒屯門海域　漁民拍下蹤影：要好好保護牠

屯門水域有海豚出沒。漁民梁先生昨天（17日）晚上於屯門水域近沙洲對開海面發現中華白海豚的蹤影，從他拍攝的片段見到，中華白海豚於25秒內兩次浮出水面，自在暢游。梁先生向《香港01》透露，見到中華白海豚時「勁開心」，他稱近年本港中華白海豚數字下降，希望政府做好保育工作，「真係要好好保護海豚，同埋大家唔好製造咁多垃圾。」

梁先生稱，昨晚出海釣魚時，於沙洲附近海域見到海豚出沒，「見到有條魚係到跳，望真啲係中華白海豚。」梁先生立即拍下片段，約27秒的片段中，兩次見到中華白海豚的背鰭及頭部露出水面。片段中所見，當時水面未見有大型工程船出現，而對岸的大嶼山燈火通明。

本身為漁民的梁先生稱，近年甚少見到海豚出現，去年11月起，多次出海見到有海豚出沒，昨晚是首次成功拍下牠的身影，「真係夜晚冇乜工程船先見到有海豚，真係好彩，好開心。」梁先生稱，中華白海豚的數量越來越少，希望大家好好保護牠們。

香港海豚保育學會發言人麥希汶表示，近年於北大嶼山出沒的海豚越來越少，或與機場第三跑工程有關。同時亦發現，有海豚為了避開人類活動的高峰期，選擇在夜間出沒。麥希汶擔心，明日大嶼、屯門龍鼓灘填海、大嶼山P1公路（大蠔至欣澳段）等工程若真落實，海豚出現的機會大大減少，影響牠們的棲息。

中華白海豚近年在本港錄得數字每況愈下。（資料圖片）

中華白海豚於1997年被選為香港回歸的吉祥物，惟近年在本港錄得數字每況愈下，漁護去年7月公布的報告，估計在2019年4月至2020年3月期間在香港水域出沒的中華白海豚數字有52條。 翻查過往記錄，2011至2015年度本港白海豚的數目分別為65至88條，但2016及2017年度的白海豚數目只得47條，2019年度更跌至新低32條。

報告中顯示，中華白海豚重要棲身地主要集中在沿大嶼山西面及西南面，至於北大嶼山水域，海豚近年使用率大幅下降，在過去三年亦只集中出沒於此水域的西端，在北大嶼山水域的兩個海岸公園內，海豚使用量於近年均明顯地減少。