WWF推海洋保育紀錄片《聲之海》　揭船隻噪音阻中華白海豚覓食

撰文： 韋景全 最後更新日期： 2021-06-07 10:43

中華白海豚被視為香港「回歸吉祥物」，但近年在本港面對棲息地喪失、海上交通等人為威脅。世界自然基金會香港分會（WWF），早前攝製海洋保育紀錄片《聲之海Sea of Noise》，透過水底錄音機，揭示中華白海豚正面對高速船，以及大量基建工程等噪音威脅。 影片中，WWF代表指出，錄得的水底聲音顯示，白海豚的聲音會被航行船隻的噪音覆蓋，估計會阻礙其「迴聲定位」系統。白海豚不單覓食受影響，與同伴溝通等亦受阻礙。WWF建議港府，將水底噪音納入環評報告中強制評估一部份，希望工程施工時，工程商亦可放置「氣泡簾幕」，以氣泡作隔音功能。

▼紀錄片《聲之海》將於6月8日世界海洋日推出▼

中華白海豚由「近危」上調至「易危」級別

近年中華白海豚在國際自然保護聯盟（IUCN）《瀕危物種紅色名錄》的全球保護狀況，由「近危」上調至「易危」級別，而在香港，白海豚亦受到棲息地喪失及退化、魚類消耗和繁忙的海上交通等人為威脅。

WWF紀錄片《聲之海Sea of Noise》，由著名生態攝影師及紀錄片製作人黃遂心（Daphne Wong）執導，透視神秘海底世界，揭出水底噪音問題，以及相關人為威脅對中華白海豚造成的種種干擾。

中華白海豚在香港多數於西大嶼、南大嶼及索罟群島一帶水域出沒。紀錄片中介紹，白海豚原以「迴聲定位」，方便探索環境，牠們靠聲音覓食，與同伴溝通。但當人類急速並廣泛的發展活動，人為噪音進入海洋環境的頻繁程度亦與日俱增，影響範圍亦愈來愈廣。

WWF在西大嶼、南大嶼及索罟群島一帶水域，放置九部水底錄音機，進行全年的水底聲音研究。錄音機每日收集中華白海豚及江豚發出的迴聲定位訊號，亦會紀錄船隻航行和沿岸工程活動所產生的噪音，研究人為活動對海豚影響。

倡水底噪音納環評報告要求

研究發現，白海豚的聲音會被船隻航行的噪音覆蓋，片段中亦播出中華白海豚覓食中聲音、快艇、高速船聲音。WWF估計，噪音會阻礙白海豚的迴聲定位系統，不但影響覓食、溝通等，甚至導致聽覺受損。WWF建議港府將水底噪音納入環評報告中強制評估一部份，亦希望工程商在施工時可放置「氣泡簾幕」，以氣泡作隔音功能，令工程噪音擴散範圍較小。

▼即登記睇紀錄片網上獨家首映▼

紀錄片將於6月8日晚上8時在「01空間」網上獨家首映，觀看費用全免，惟必需完成活動登記才可收看。導演黃遂心（Daphne Wong）及唱作歌手張進翹（Manson Cheung）將作為嘉賓一同參與線上分享會；看完首映參加遊戲互動環節，還有機會贏取「雙人海下灣半日生態遊」。立即按此登記