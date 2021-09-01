開學｜中港未通關　港爸請假帶兒子回港適應：跨境生上年無返過學

新學年首天，全港大多數中、小學生恢復半天面授課，但中港兩地仍未通關，跨境生難如常回港上課。港人家長葉先生因工作需要，全家在內地居住，以往兒子需跨境上學。但上學年受疫情影響無法通關，只能網課，「成個小一都無返過學校」。

考慮到兒子的學業及群體生活需要，葉先生新學年決定帶兒子回港適應，自己特別請假陪兒子開學，「我九月中都要返去，靠嫲嫲照顧」。葉生直言不捨兒子，但只能盡力為兒子做準備。萬一農曆新年仍未通關，太太及幼女將回港居住，「至少有媽咪陪住。」



今天是9月1日開學日，大埔仁濟醫院蔡衍濤小學有約一百名跨境生，但中港兩地仍未通關，跨境生難如常回港上課。（鄧穎琳攝）

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大埔仁濟醫院蔡衍濤小學有約一百名跨境生，當中八成是小五至小六生。當中6A班原有20多名學生，今日不足一半日有回校上課。校方特別調動小六上課時間表，為跨境生專設「網課班」，由專門老師負責任教網課主科，為即將升中的學生提供更好協助。

該校校長陳淑兒說，小六生需為升中準備，有學生反映直接直播實體課，老師走動會影響收音，故特別調動小六上課時間表，全級同時上中英數主科，並安排專門老師負責教跨境生主科，「始終老師課室企中間，收音未必咁好」。

至於低年級的跨境生，則會直播課堂，另每周安排數堂課堂專門網課，供跨境生提問及補課。

葉先生的兒子是跨境生之一，但上學年受疫情影響只能網課，故今個新學年特別請假帶兒子回港適應。（鄧穎琳攝）

兩地未通關 港爸︰要分開都無辦法

港人家長葉先生的兒子在該校就讀小二，是該校跨境生之一。葉先生說，因工作需要，一家人長居內地，過去兒子則跨境上學，直至疫情爆發，兒子只能轉上網課：「我哋住福田口岸、好近關口，阿仔幼稚園就坐跨境校巴，但小一疫情無辦法。」

葉先生直言，原以為疫情最多只維持半年，但由於影響持續，為免影響兒子學習，決定請假帶他回港上學，由於他只能留港短時期，最多留至9月中，便要回內地檢疫14天再上班，「帶佢落嚟之後，我都要上返去，要分開都無辦法。做咗好耐心理工夫，話返學好好玩。」

他透露，萬一中港兩地在農曆新年仍未通關，一家人已做好打算，會安排太太帶幼女回港，「宜家細嘅喺內地返學，太細無辦法帶埋落嚟，如果真係新年都未得，就要安排太太一齊嚟住，起碼有媽咪陪住。」