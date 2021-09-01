新冠肺炎・9.1｜欠交資料而失消費券市民　准最遲9.15提交

衞生防護中心今日(1日)公佈新增一宗輸入個案，32歲女患者由希臘抵港，在北角華美達盛景酒店檢疫期間確診，她今年3月及4月曾在香港接種兩劑新冠疫苗，7月中血液抗體測試結果亦屬陽性。



本港疫情持續「清零」，消息指今日（1日）沒有源頭不明本地個案，連續第15日本地零確診。至於大部社交距離措施今午夜屆滿，食物及衞生局宣布將刊憲維持大部分措施，相關指明由明日（2日）凌晨零時起生效，直至9月15日。



大部分學校今日開學，維持半日面授上課，教育局指暫未有學校因師生七成已接種疫而申請恢復全日面授；未打疫苗的教職員，今起需每14日自費檢疫，除非獲得醫生證明不適合打針。



300多萬已打兩劑疫苗的市民留意，由信和及華人置業捐出專供已打針市民抽獎的觀塘豪宅凱滙一房單位，報名將於今日下午5時30分截止，逾時失良機。



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國泰航空表示99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員已接種疫苗。（資料圖片）

國泰向無打疫苗紀錄機組人員發出啟動解僱通知 限已打針人員執勤

9月2日【00:15】國泰航空早前發出內部通告，從10月1日起，所有進入香港國際機場禁區範圍工作的國泰駐港員工及外判服務供應商，均必須已接種疫苗。網傳有國泰機組成員收到公司信，稱在8月31日仍未有告知公司完成兩針疫苗接種，且無醫生證明不適宜打針證明，公司啟動解僱程序。

國泰表示，93%駐香港員工已預約接種或已接種疫苗，當中包括99%的駐港機師及約93%的駐港機艙服務員，目前正個別跟進處理少數個案。

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新冠疫苗｜連續半月打首劑人數單日不足3萬 接種率略增至61.8%

【22:15】本港新冠肺炎疫苗接種計劃由2月底展開，今日（1日）踏入第188日，至今累計有416萬人已接種至少一劑疫苗，即有61.8%的12歲及以上市民已接種疫苗。不過，今日接種第一劑的市民只有22,000人，而預約接種疫苗則有10,600人，數字與昨日一樣，較前日則少900人。

近來接種首劑疫苗的數字較低，自從8月18日起至今已經連續半月未有超過3萬，僅在2萬左右徘徊，8月29日更一度跌至1.8萬人接種首劑疫苗。

九龍醫院女員工心肌梗塞亡 離世前3日曾打疫苗 專家指無關連

【22:08】衞生署今晚（1日）表示，共接獲5,579宗異常事件報告，包括38宗涉及離世前14日內接種疫苗人士的死亡個案。一名曾打科興疫苗的57歲婦人於8月29日死亡，她患有高血壓、糖尿病及高血脂症，臨床診斷為心肌梗塞，專家初步認為與疫苗接種無關。



衞生署在上月共接獲40宗在接種疫苗後14日內出現懷疑心肌炎或心包炎個案，38宗曾接種復必泰疫苗，其餘2宗曾接種科興疫苗。

消費券｜大批長者未知申請失敗 政府准最遲9月15日補交資料

【20:27】食物及衞生局公布，截至8月29日的過去一星期，衞生署共接獲187宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫院管理局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案；不過衞生署曾接獲四宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，分別涉及兩名13歲、一名14歲及一名15歲的男子，他們在接種復必泰疫苗後一至14天內出現胸痛，情況穩定。

就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括37宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的0.0005%），沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日就上述37宗死亡個案，已總結19宗與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯，專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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新冠疫苗｜多4名少年打針後疑心肌炎 出現胸痛 現時情況穩定

【20:18】對於有以書面申請消費券的市民未能在今日獲派首筆2,000元，財經事務及庫務局公布，因應有部分市民未有察覺之前遞交的登記因資料有誤或不齊全等原因而未獲進一步處理，現決定將有關特別安排延長至9月15日。

當局稱，如欲透過特別安排重新登記的市民，須先確定是次提交的資料準確及齊全，並在9月15日或之前把填妥的書面表格，連同身份證複本親身或委托其可信賴的人士於辦公時間交到九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓消費券計劃秘書處。須上載身份證複本作身份認證以完成電子登記的市民，若未有按要求在8月16日或之前上載其身份證的複本，亦可透過這個特別安排以書面表格重新登記。

疫苗抽獎｜信和送凱滙︰第一輪逾250萬人登記抽獎 9.8揭曉贏家

【18:45】為鼓勵市民接種疫苗，信和集團聯同華人置業送出觀塘凱滙一單位抽獎。信和今日（1日）公布，今天下午5時30分截止，共逾250萬人登記參加。主辦單位將於2021年9月8日抽出及公布得獎者。



另外，信和的第二輪抽獎活動將於明天起接受網上登記。

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今增一宗輸入個案 患者希臘抵港已打兩針 同行友人亦確診

【15:20】衞生防護中心今日(1日)公佈新增一宗輸入個案，32歲女患者由希臘抵港，在北角華美達盛景酒店檢疫期間確診，未確定是否感染變種病毒。她今年3月及4月已在香港接種兩劑新冠疫苗，7月中血液抗體測試結果亦屬陽性，其同行友人已於昨日確診。



今日初步確診少於5宗。

【12:47】消息指，今日沒有源頭不明本地個案，不設疫情記者會。

新冠肺炎｜理大研發手機程式 開關後追蹤入境者 確診大減八成半

【11:36】新冠疫情持續逾一年半，變種病毒的傳播力更強，防疫要跑得快過病毒就要及早追蹤感染者。理工大學研發具備追蹤功能的應用程式，供日後通關時入境者使用，研究人員推算，若一半人已接種疫苗，再加上接觸追蹤策略，確診數字會比放棄追蹤大減84.7%。

新冠肺炎｜業界籲開更多竹篙灣單位 降外傭天價：1萬蚊都有人搶

【10:25】政府昨宣布最快本月底開放竹篙灣檢疫中心約800個單位予外傭檢疫，日租不多於500元。香港僱傭代理協會主席張結民今日（1日）在港台節目《千禧年代》上說，歡迎有關安排，認為價錢可接受。不過，他指現時共只有約1100個檢疫房間，料需要3至4個月才可消化滯留人數，希望政府再開放更多房間。有外傭中介形容對開放竹篙灣感興奮，有望緩解外僱荒，將最高10,000元月薪「癲價」下調至合理水平，「多謝特首終於有一次聽我哋（業界）講嘢。」

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各個特群組強制檢測要求：



▼理工大學8月30日開學▼



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▼菲傭印傭指定檢疫酒店▼



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▼看圖睇清外傭來港安排重要資訊▼



昨日總覽：新冠肺炎．8.31｜社交距離措施維持至9.15 連續14日本地零確診

新冠肺炎｜增2宗輸入個案 患者同機抵港 連續14日本地零確診

新冠疫苗｜打首劑及預約接種人數跌約一成 接種率增至61.5%

開學｜創知中學：部份高中年級9月中達七成接種 為學生組團打針

新冠肺炎｜曾祈殷倡全港接種率逾七成 可循序漸進放寬社交限制

新冠肺炎｜港府擬推健康通行證 梁子超：疫苗未能阻截社區傳播

林鄭月娥：無計劃將進入處所與打針掛勾 倘再爆疫考慮限入學校

新冠疫苗｜有條件免費檢測延至9月底 無不宜打針醫生證明須自費

家長不滿政府拒為智障兒子提供外展疫苗接種 經投訴後終獲安排

▼竹篙灣檢疫中心情況▼



林鄭月娥：9月底開放竹篙灣中心予外傭檢疫 收費不多於500元

新冠肺炎｜外傭檢疫揀竹篙灣 僱主至少慳6300 中介：梗係轉軚啦

通關｜林鄭：與內地通關無硬指標 需做好外防輸入、提高疫苗接種

強制檢測｜赤柱外傭染疫 跑馬地網球中心、灣仔入境大樓等須覆檢

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