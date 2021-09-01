開學｜ 疫下開學禮防疫措施嚴　中二生盼全日授課：想多啲見朋友

經過個多月暑假，新學年今日（1日）開學，疫情持續下，全港學校可恢復半日面授，若全體師生疫苗接種率達七成，可申請全日面授。在何文田創知中學，開學日的防疫措施嚴謹，有學生表示暑假時已完成接種疫苗，期望學校可盡快重啟全日面授課，追趕學習進度，又可參與體育活動。不過，也有學生因擔心副作用暫未打針，更稱已適應半日課節奏，對全日課意慾不高。



經過個多月暑假，中小學今日開學，創知中學在開學日有升國旗儀式。（胡家欣攝）

為人著想已打兩針 想多參與校內體育活動

直資創知中學今日開學，由於全校師生新冠疫苗接種率未達七成，目前維持半日面試課。中二的黃同學表示，在父母鼓勵下自願打針，8月初已完成接種兩劑疫苗，「為人著想，打咗七成可返全日。」他指，半日面授課壓縮教學內容，令學習節奏較趕急，故希望重啟全日課，同時可參與體育活動。他指，雖打針後有發冷、發熱及肌肉酸痛，但三日後已康後。

男生盼盡快恢復全日面授：網課專心唔到

已打兩針的中二呂同學希望盡快恢復全日面授課堂，「想見多啲friend。」他指，過去一年網課與實體課交替，直言「網課記唔到嘢，專心唔到」，而實體課有老師親身講解，較易明白。根據教育局指引，若部分級別達七成接種率，可按級別恢復全日面授。不過，她指，同級許多學生未打針，料尚繼續上半日堂。

中六生憂副作用未打針 本港再爆疫情才考慮

中六胡同學則未打針，因未做身體檢查，也擔心疫苗副作用，暫時持觀望態度。他指，即使未能恢復全日制面授，暫時學習進度良好，有補課安排。

中二陳同學則未有打針，「因為唔想打」，但若本港再爆發疫情，或會選擇接種疫苗。她指，對上全日面授意欲不高，直言已適應半日制，可自主下午時間，溫習及做功課。

▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼

