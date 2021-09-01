消息：警已取法庭手令　要求612基金及真普聯交捐款資料

支援反修例示威者的「612人道支援基金」上月宣布，因應負責資金託管及收支服務的「真普選聯盟」會於短期內結束運作，因此已制定方案，將「有秩序地停止運作」。

消息指，警方已根據《港區國安法》向法庭取得「提交物料令」，要求612基金及真普聯董事提交基金來源，以及捐款人資料等，據知，警方會調查捐款組織或捐款人是否涉及勾結境外勢力。



612基金早前宣布有序停運，即日起停收新個案。（資料圖片/歐嘉樂攝）

據了解，警方已根據《港區國安法》向高等法院取得「提交物料令」，要求「基金」信託人及「真普聯」公司董事等，在指定限期內提供有關組織運作及資金往來等資料，當中包括多次眾籌的詳情、帳戶資金往來詳情、捐款人資料、捐款用途及支援項目細節、受助人資料，以及一切與組織營運的相關資料。

支援反修例示威者的「612人道支援基金」上月宣布，因應負責資金託管及收支服務的「真普選聯盟」會於短期內結束運作，因此已制定方案，將「有秩序地停止運作」。（資料圖片/林若勤攝）

據知會調查捐款組織及人士是否涉勾結境勢力

據悉，警方調查方向包括曾向「基金」捐款的組織及人士背景及是否涉及外部或境外勢力，或涉及其他違法行為。

據《港區國安法》第23條，任何人協助或資助他人組織、策劃、實施旨在顛覆國家政權的行為，均屬違法。

612基金早前在fb專頁表示，將有秩序地停止運作。同日下午記者會將公布詳情。（fb截圖）

612基金早前在fb專頁表示：「612人道支援基金（基金）之資金託管及收支服務，由『真普選聯盟有限公司』（真普聯）提供。基金信託人接獲真普聯通知，真普聯將會於短期內結束運作。因此，基金已制定方案，以達至有秩序地停止運作。」