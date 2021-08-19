612基金停運｜梁振英：基金無註冊、報稅　若啞忍香港變無法無天

「612 人道支援基金」昨日（18日）宣布逐步停止運作，即日起停止接受新個案，10底結束秘書處。全國政協副主席梁振英今日（19日）在Facebook發文，質疑「612基金」無註冊登記，不必交年報、報稅，「『612基金』明明犯法，如果我們啞忍，香港就是無法無天的地方，就是誰惡誰正確的地方。」



全國政協副主席梁振英。（梁鵬威攝）

稱自己創立「803基金」跟足要求

梁振英指，任何組織必須按公司條例、社團註冊條例等法律註冊登記才可以運作，這是簡單又清楚的法律，無論是全香港大小商戶、成千上萬的社會組織，都是奉公守法地這樣經營。

他質疑，「612基金」一直不註冊及登記、沒有理事、沒有註冊地址、沒有登記理事的住址，而且不必交年報，不必報稅，竟然可以在過去兩年顧用20多個員工天天經營，更借「真普選聯盟有限公司」的銀行戶口處理過兩億元的經費。

梁振英以自己創立、懸紅緝兇的「803基金」為例，指基金根據公司條例成立的非牟利擔保公司，有董事並需申報住址，亦有商業登記，需要向稅務局報稅，每年有盈餘都要納稅，最後更要有專業核數師核數，「『612基金』明明犯法，如果我們啞忍，香港就是無法無天的地方，就是誰惡誰正確的地方，香港所有社會組織都不必辦任何政府手續，都不必自己去開銀行戶口。」

吳靄儀：「基金」有專業法律和會計團隊管理

「612基金」信托人吳靄儀昨日（18日）指，在現時機制之下，基金擁有專業的法律團體和會計師一直管理處基金的資金走向，不認為會觸犯法例，而當基金遇上一些來源不明的資金，基金亦會拒絕接收，強調基金運作一直是符合法例。