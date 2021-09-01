活躍社運藝人處境大不同　何韻詩無場地演出　王喜移英當風水師

歌手何韻詩下周一（6日）將舉行演唱會，今早（1日）在社交網站宣布，香港藝術中心以觸犯場地租借合約為原因，決定取消她於壽臣劇院的租場，令其演唱會《你尚未成為的》被迫改為於網上直播。近兩年，不少積極參與社會運動的藝人的演藝事業有不少變化，當中藝人黃秋生、杜汶澤及王喜已將工作及生活「主場」移到外地，當中身在英國的王喜轉行當風水師。



另外，歌手黃耀明於2018年為立法會港島區補選候選人區諾軒造勢大會站台唱歌，上月被廉署起訴「在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為」，其後獲撤控，於法庭外唱《問我》抒發所感。



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歌手何韻詩在近年的社會運動中頗為積極參與，她在早前的社交平台中表示，早於疫情前，幾乎每個月都入紙紅館申請檔期開演唱會，惟從未成功，她不違言，「今時今日嘅香港，其實唔明文寫俾你知，你都知道咩事。」她指曾盡力物色所有場地，不論大小，只要有場地就開騷，雖然她仍難逃被拒絕的命運，於一個月前前才覓得藝術中心的一個星期檔期，但卻於開騷前5日的今日被拒租場地演唱。

何韻詩重申網上演唱會不受場地所限，將如期於 9 月 12 日晚上 8 時進行，「正如疫情不能取消春天，音樂是關不住的。有天有地，就有舞台」，又引歌詞互勉，「要是還可繼續唱，我們谷底照開張」。

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以往不時評論時事的演員黃秋生，早年「出產」大量電影作品，近一年他將工作重點轉移台灣，並於今年4月以台灣文化藝術類別申請並取得「就業金卡」，三年來可到台工作，月前因在港主演的舞台劇《ART呃》，返港完成檢疫及工作，並於月內再返回台灣。

今年二月，黃秋生參與港台的口述電視節目《聽出好戲勢》，但在播出前被指要求抽走黃秋生旁白的部份。他亦於早前對台灣的媒體說，在台灣有工作的話，自然會留下來。

另外，藝人杜汶澤不時諷刺時弊，近日他同樣已將生活地方及工作重點遷移到台灣，去年底，他以文化藝術專業向台內政部申請「就業金卡」，成功赴台長居，如今在台超過半年。杜建立新的媒介平台《喱騷》，經營自家製節目，部分以月費模式發放，月前《蘋果日報》停刊，他聘請了部分副刊員工合作，及製作劇集，拍攝節目同時，也出口台灣水果、鴨血到香港。

而不時參與社運的藝員王宗堯，前年7月闖入立法會，被控以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪，案件現時仍在審理中，去年他在社交平台帖文，稱要負擔龐大律師費用，請求大家給工作機會。

活躍社交媒體的他近月不時參與不同工作，今年亦簽約杜汶澤的傳媒公司成為旗下藝人。

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曾執導金像獎最佳電影《十年》其中一節《自焚者》導演，他所製作的有關 2019 年反修例運動的紀錄片《時代革命》（Revolution of Our Times）於今年的康城影展上映，引起廣泛關注。上月中，油尖旺區議員朱江瑋日前於其辦事處舉行他所執導的電影《幻愛》放映會，會後有食環署人員及警方到場，指放映會屬公眾活動，在場47人涉違限聚令，並發出 599G 告票。周冠威當晚受邀出席，亦因而收到告票。

藝人王喜近年不少批評警方的執法行動，他於今年2月出售其何文田街文安大廈頂層單位後，7月中以社交平台分享移居英國的情況。他又在個人頻道稱想在當地從事風水顧問工作，現時王喜的網上平台繼續營運，並仍不時發表關心香港的事的留言。

歌手黃耀明於反修例運動中頗活躍，他於2018年為立法會港島區補選候選人區諾軒造勢大會站台唱歌，並在表演後下台前說「3月11號選區諾軒呀吓」，今年黃耀明被廉署起訴「在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為」。

上月5日，黃在東區裁判法院獲撤控，控方不提證供起訴，自簽2000元守行為18個月，黃耀明離庭時在東區裁判法院外唱出《問我》，強調非娛樂大家，僅以歌聲唱出心中所想。