活躍社運藝人處境大不同　何韻詩無場地演出　王喜移英當風水師

撰文：梁煥敏
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歌手何韻詩下周一（6日）將舉行演唱會，今早（1日）在社交網站宣布，香港藝術中心以觸犯場地租借合約為原因，決定取消她於壽臣劇院的租場，令其演唱會《你尚未成為的》被迫改為於網上直播。近兩年，不少積極參與社會運動的藝人的演藝事業有不少變化，當中藝人黃秋生、杜汶澤及王喜已將工作及生活「主場」移到外地，當中身在英國的王喜轉行當風水師。

另外，歌手黃耀明於2018年為立法會港島區補選候選人區諾軒造勢大會站台唱歌，上月被廉署起訴「在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為」，其後獲撤控，於法庭外唱《問我》抒發所感。

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歌手何韻詩在近年的社會運動中頗為積極參與，她在早前的社交平台中表示，早於疫情前，幾乎每個月都入紙紅館申請檔期開演唱會，惟從未成功，她不違言，「今時今日嘅香港，其實唔明文寫俾你知，你都知道咩事。」她指曾盡力物色所有場地，不論大小，只要有場地就開騷，雖然她仍難逃被拒絕的命運，於一個月前前才覓得藝術中心的一個星期檔期，但卻於開騷前5日的今日被拒租場地演唱。

何韻詩重申網上演唱會不受場地所限，將如期於 9 月 12 日晚上 8 時進行，「正如疫情不能取消春天，音樂是關不住的。有天有地，就有舞台」，又引歌詞互勉，「要是還可繼續唱，我們谷底照開張」。

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以往不時評論時事的演員黃秋生，早年「出產」大量電影作品，近一年他將工作重點轉移台灣，並於今年4月以台灣文化藝術類別申請並取得「就業金卡」，三年來可到台工作，月前因在港主演的舞台劇《ART呃》，返港完成檢疫及工作，並於月內再返回台灣。

今年二月，黃秋生參與港台的口述電視節目《聽出好戲勢》，但在播出前被指要求抽走黃秋生旁白的部份。他亦於早前對台灣的媒體說，在台灣有工作的話，自然會留下來。

另外，藝人杜汶澤不時諷刺時弊，近日他同樣已將生活地方及工作重點遷移到台灣，去年底，他以文化藝術專業向台內政部申請「就業金卡」，成功赴台長居，如今在台超過半年。杜建立新的媒介平台《喱騷》，經營自家製節目，部分以月費模式發放，月前《蘋果日報》停刊，他聘請了部分副刊員工合作，及製作劇集，拍攝節目同時，也出口台灣水果、鴨血到香港。

而不時參與社運的藝員王宗堯，前年7月闖入立法會，被控以「進入或逗留在會議廳範圍」及暴動罪，案件現時仍在審理中，去年他在社交平台帖文，稱要負擔龐大律師費用，請求大家給工作機會。

活躍社交媒體的他近月不時參與不同工作，今年亦簽約杜汶澤的傳媒公司成為旗下藝人。

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曾執導金像獎最佳電影《十年》其中一節《自焚者》導演，他所製作的有關 2019 年反修例運動的紀錄片《時代革命》（Revolution of Our Times）於今年的康城影展上映，引起廣泛關注。上月中，油尖旺區議員朱江瑋日前於其辦事處舉行他所執導的電影《幻愛》放映會，會後有食環署人員及警方到場，指放映會屬公眾活動，在場47人涉違限聚令，並發出 599G 告票。周冠威當晚受邀出席，亦因而收到告票。

藝人王喜近年不少批評警方的執法行動，他於今年2月出售其何文田街文安大廈頂層單位後，7月中以社交平台分享移居英國的情況。他又在個人頻道稱想在當地從事風水顧問工作，現時王喜的網上平台繼續營運，並仍不時發表關心香港的事的留言。

歌手黃耀明於反修例運動中頗活躍，他於2018年為立法會港島區補選候選人區諾軒造勢大會站台唱歌，並在表演後下台前說「3月11號選區諾軒呀吓」，今年黃耀明被廉署起訴「在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為」。

上月5日，黃在東區裁判法院獲撤控，控方不提證供起訴，自簽2000元守行為18個月，黃耀明離庭時在東區裁判法院外唱出《問我》，強調非娛樂大家，僅以歌聲唱出心中所想。

何韻詩演唱會遭取消　藝術中心指觸犯場地租借合約黃耀明在區諾軒造勢晚會表演被指舞弊　獲撤控准簽保守行為18個月黃耀明區諾軒被指舞弊案　兩人均准守行為　黃離庭唱《問我》回應舞台劇《ART呃》宣布終極加至15場　黃秋生自嘲老︰有錢都賺唔到
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