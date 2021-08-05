黃耀明區諾軒被指舞弊案　兩人均准守行為　黃離庭唱《問我》回應

歌手黃耀明涉於2018年立法會香港島補選期間，參加一場支持候選人區諾軒的造勢晚會，並演唱兩首歌。黃事後於本月2日被捕，與正在服刑的區一同被控在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為罪，今午（5日）在東區法院提堂，控方認為案情較輕微，同意讓黃簽保守行為，主任裁判官羅德泉遂下令黃自簽2千港元守行為18個月，期間黃須保持公眾安寧，行為良好，不得再干犯與選舉舞弊相關的罪行。區諾軒最後亦准以同樣條件簽保守行為。大批黃的支持者見狀高聲歡呼。



黃耀明離庭唱《問我》作其回應

黃耀明於下午4時許步出法庭接受媒體採訪，稱：「想講既野，我會用我既歌聲唱出嚟。」直言：「唔係喺到娛樂緊大家。」然後便清唱了一首由黃霑作曲的著名經典老歌《問我》。

無論我有百般對 或者千般錯 全心去承受結果， 面對世界一切 那怕會如何 全心保全真的我 《問我》

黃最後說：「香港人繼續唱下去，香港人繼續撐下去！」便離開了現場。

控方同意黃所涉案情較輕

被告區諾軒（34歲，學生）及黃耀明（59歲，歌手），被控在選舉中向他人提供娛樂的舞弊行為，違反香港法例第554章《選舉（舞弊及非法行為）條例》第12（1）（a）條及第6（1）條，指兩人於2018年3月3日在香港，在2018年立法會補選中作出舞弊行為，即為另一人提供娛樂，以誘使該另一人在該選舉中投票予該區諾軒。

控方今指明白控罪行為屬嚴重，惟本案案情較為輕微，故在考慮過黃的背景及其對案件的態度後，同意辯方提出以自簽保守行為處理本案。

藝人何韻詩、葉德嫻及周耀輝詩等今亦有到庭旁聽。

黃耀明今日到庭的情況。(詳看下圖)

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未有證據顯示區曾向黃提供利益

法庭短暫休庭後，辯方表示區亦打算申請以簽保守行為方式處理。控方則指沒有證據顯示區有就事件向黃提供報酬，最終考慮到區的背景及案情後同意。

羅官最終批准區以與黃同樣的條件簽保守行為。惟區早前因8.18 未經批准集結案被判囚 10 個月，須繼續服刑。

黃耀明曾在區諾軒於2018年3月3日的造勢大會中表演。(詳看下圖)

黃曾在區所辦的集會表演

廉署日前透露，區諾軒在2018年2月底起，在其社交平台專頁發布多則貼文，宣佈他將於同年3月3日傍晚在中環愛丁堡廣場舉辦一個兩小時的集會。集會舉辦前數小時，區在其社交平台專頁發布貼文，宣佈黃耀明會出席並表演。黃耀明當日在台上演唱了兩首歌，在表演尾聲時有呼籲出席人士選舉中投票予區。

案件編號：ESCC1680/2021