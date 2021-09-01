小學教師網上遊戲識女童索裸照　認犯案有快感及刺激感　囚32月

已婚小學男教師透過遊戲「第五人格」及社交平台「抖音」，分別結識兩名女童，他以給予免費虛擬遊戲道具，誘8歲女童女童傳裸照，亦與另一12歲女童談性話題，又教她拍裸照及傳送給自己。男教師早前承認促致未滿16歲人士製作色情物品等3罪，其心理報告顯示，他犯案時會獲得快感及刺激感，亦有發展孌童癖的傾向。法官認為案件嚴重，涉案女童年紀小，被告更嘗試約兩名女童見面，幸好二人拒絕，否則後果不堪設想，終判他囚32個月。



藏逾千張兒童色情物品

被告邱智豪（38歲，教師）承認於2019年7月10日至2020年8月31日期間，致使8歲女童X及12歲女童Z製作色情物品，即視像方式描劃二人陰部及乳房的照片、錄像。他另承認於去年10月9日在電話及電腦內管有兒童色情物品，包括1060張照片及61段錄像片段。

女童X的創傷報告顯示，她不願回憶事件，未覺有創傷但顯得不安；女童Z事後則感到自責，怕再受騙而對他人的信任減低。

報告指被告有發展孌童癖傾向

被告的心理報告顯示，他自信低落，本案是他無法處理壓力的結果，他犯案時會獲得快感及刺激感，他也有發展孌童癖的傾向，重犯機會中等。

法官認為本案嚴重，所涉及的女童年紀小，被告與兩名女童的年齡相距大，被告亦涉引誘她們做出案中所述的行為，又嘗試約兩名女童見面，幸好二人拒絕，否則後果不堪設想，也相信事件必對兩名女童造成傷害及困擾。

以壞哥哥玩家身份認識事主

案情指，被告與女童X均為網上遊戲「第五人格」的玩家，被告以玩家身份「壞哥哥」結識X，並要求X傳送裸照給他，以交換遊戲道具。X最終曾傳送5張裸照予被告，又將被告介紹給同樣想要虛擬道具的朋友。後來母發現X手機存有X的裸照，於是報警。

教Z拍裸照時搓弄私處

針對另一女童Z的案情則指，二人透過社交平台「抖音」認識，及後二人用WhatsApp交談，Z傳送了裸照給被告，被告亦教Z拍裸照，又教她在拍片時搓弄自己的身體部位。從二人的對話可見，被告與Z談及性話題，又遊說Z搓弄私處、乳頭及展示私處，更邀Z見面。

另外，警方在被告的電話、電腦中找到涉及兒童色情物品，包括1060張照片及61段錄像片段，照片及錄像中的人物由初小小孩至初中少女，內容涉及摸胸部、私處、口交及性交。

案件編號：DCCC211/2021