Rock哥禁錮案｜23歲男涉藏逾百兒童色情片　警籲遇罪案勿用私刑

YouTuber「Rock哥」偕助理在街頭禁錮青年，指控對方向13歲男童索取不雅照及誘使作猥褻行為，重案組調查後拘捕上述3男。警方解釋指，雖然案發現場為公開場合，惟Rock哥等人以威嚇性言語向青年說話，令其受驚，有機會導致非法禁錮，故以涉嫌非法禁錮將他及助理拘捕。另外，警方翻查該青年的手機後，發現內有超過100條影片及50張相，涉及色童色情，遂將他拘捕。警方呼籲，市民思疑有罪案發生，應立即通知警方，而不應該用不法手段，甚至乎是私刑以達到目的。



據了解，涉嫌非法禁錮被捕的兩名男子俱為25歲，分別姓楊及姓巫，即是YouTuber「Rock哥」及其男助理。另一名被捕的23歲姓洪男子，報稱無業，被捕時手機藏有超過100條影片及50張相片，涉嫌藏有兒童色情物品被捕。

九龍城警區重案組第一隊主管黃昭婷偵緝督察交代案情時表示，案發於九龍城的一條街道上，雖然是公開場合，但由於被捕人士曾以威嚇性言語，令該名受害人（即洪男）受驚，有機會導致非法禁錮，故將他們拘捕。

她又指，警方藉此機會向市民呼籲，見義勇為雖然是好事，但當市民思疑有罪案發生，應立即通知警方，而不應該用不法手段，甚至乎是私刑以達到目的。而且經過威迫恐嚇之下承認的犯案，有機會影響警方就案件作進一步調查。另外，警方亦高度關注誘使兒童作出猥褻行為的案件，呼籲家長應該適當地留意兒童使用網絡的情況，教導兒童不要接受任何陌生人的邀約及會面。

九龍城警區重案組第一隊主管黃昭婷偵緝督察交代案件詳情。（王譯揚攝）

有關影片長約12分鐘，由Rock哥於8月23日上傳至其YouTube頻道，於YouTube及連登討論區廣為流傳，其中在YouTube的觀看次數高達40萬次。

Rock哥於影片中交代早前接獲13歲男觀眾求助，稱在網上被案中青年索取不雅照片及誘使作猥褻行為。他遂假扮男童相約該青年在7月11日傍晚6時許於九龍城見面，當青年現身時，Rock哥偕4名同伴包圍該青年，連番質問青年，又要求他跪下及搶去其手機，並在未獲對方同意下檢閱電話內容，更當眾大聲讀出相關內容。Rock哥等人之後仍不放行，將青年帶至九龍城一個公園內，要求他寫悔過書及拍下照片，更逼他交出家人的個人資料。九龍城警區重案組第一隊主動就事件作出調查，最終拘捕案中3男，不排除再有其他人被捕。