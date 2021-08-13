玩《第五人格》和抖音結識兩女童　誘傳裸照　認罪候判

已婚小學男教師透過遊戲「第五人格」結識8歲女童，並以給予免費虛擬遊戲道具，誘女童傳裸照，亦向對方傳下體照，並稱希望女童快點長大，便可見面摸她；男教師亦涉與在社交平台「抖音」結識的12歲女童「裸聊」，並教對方拍裸照。警方後來更在教師電話、電腦搜出逾千張涉兒童色情的照片。男教師今日（13日）承認促致未滿16歲人士製作色情物品等3罪，法官先為他索取心理報告再作判刑，案件押後至9月1日。



被告邱智豪（38歲，教師）承認於2019年7月10日至2020年8月31日期間，致使8歲女童X及12歲女童Z製作色情物品，即視像方式描劃二人陰部及乳房的照片、錄像。他另承認於去年10月9日在電話及電腦內管有兒童色情物品，包括1060張照片及61段錄像片段。

控方透露，被告擁有教育碩士學位，被捕前任職教師，已婚並育有一名女兒，女兒在他被捕翌日出生。

被告邱智豪今在區域法院承認促致未滿16歲人士製作色情物品等3罪。

被告稱想X快點長大 便可以摸對方

案情指，被告與女童X均為網上遊戲「第五人格」的玩家，而為了提高在遊戲中的生存機會，玩家通常需要虛擬遊戲道具。2020年8月，X結識一個名為「壞哥哥」的遊戲玩家，被告提出免費送遊戲道具給X，於是二人交換聯絡方法，而X在交談間透露自己只有8歲。

被告卻要求X傳送裸照給他，以交換遊戲道具。而X答應與被告視像通話，期間X向被告展示裸體，包括乳房及私處，被告繼而叫X摸私處，但X拒絕並掛掉電話。X及後傳送一張穿著衣服的照片予被告，但被告未遵守早前的承諾，拒絕給遊戲道具，又稱只望了X的身體一眼，並不足夠。

被告及後自稱只有17歲，並傳送下體照予X，又說想X快點長大，兩人便可見面，而被告可以摸X。X曾傳送5張裸照予被告，又將被告介紹給同樣想要虛擬道具的朋友。後來母發現X手機存有X的裸照，於是報警。

教12歲女童Z拍裸照 談及性話題

針對另一女童Z的案情則指，二人透過社交平台「抖音」認識，及後二人用WhatsApp交談，Z傳送了裸照給被告，而被告亦教Z拍裸照，又教她在拍片時搓弄自己的身體部位。從二人的對話可見，被告與Z談及性話題，又遊說Z搓弄私處、乳頭及展示私處，更邀Z見面。

被告最終在去年10月9日被捕，被告在警誡下承認，他在遊戲「第五人格」認識朋友，包括未滿16歲的人士，而被告會與他們談性話題，亦會將下體照傳給他們，也曾要求網友送裸照讓他自瀆。

另外，警方在被告的電話、電腦中找到涉及兒童色情物品，包括1060張照片及61段錄像片段，照片及錄像中的人物由初小小孩至初中少女，內容涉及摸胸部、私處、口交及性交。

案件編號：DCCC211/2021