警方拘捕堵路人遭人擲物　2男被裁定非法集結罪成　周五判刑

大批市民於前年11月在旺角堵路，警方拘捕堵路人士後，有人因向押送疑犯的警車擲磚遭制服，制服過程引來示威者擲磚、水樽等雜物。3名男子否認涉案受審，法官今日（1日）裁決時，接納警員辨認兩名涉堵路的被告之證供，裁定他們非法集結罪成。至於另一名涉向警方擲物的男子，法官則認爲相關警員對擲物者只有一瞬間的觀察，無法肯定其辨認證供，裁定該男子暴動及襲警罪名不成立。兩名罪成的被告連同早前認罪的被告將於周五判刑。



一名被告開審前已認罪

4 名被告依次為地盤工人王嘉麟（案發時25 歲，下同）、港大學生劉俊樂（20 歲）、商人劉育承（28 歲）及售貨員鄧如良（58歲）。控罪稱，王嘉麟和劉俊樂被控於11月10日在旺角彌敦道一帶參與非法集結；劉育承被控一項刑事毀壞罪和一項抗拒警務人員罪，涉破壞一輛警車和抗拒警員A。首、次被告被裁定罪名成立。

鄧被控在同日同地與其他人參與暴動和襲擊警員，經審訊被裁定罪名不成立。

警員曾觀察兩名堵路被告

控方指控首被告王嘉麟及次被告劉俊樂曾用垃圾袋堵路，並指控第四被告鄧如良趁警方制服疑犯時，與示威者一同向警方擲物。

法官信納警員證人的證供，認為警員當時曾專注觀察首被告後，才採取拘捕行動，亦認為兩名觀察次被告的警員對他的描述重點一樣，於是採納警員的辨認證供，裁定案中的堵路者便是首、次被告，裁定他們非法集結罪成。

未能說出擲物者細節

不過，鄧被控的暴動及襲擊罪，法官認為警員對擲物者只有一瞬間的觀察，亦未能說出對方用左手或右手擲物、物件性質等，加上事發前一刻，前排有記者，後排也有其他集結人士，認為無法肯定擲物者便是鄧，裁定他兩罪罪名不成立。

案件編號：DCCC352/2020