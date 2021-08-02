前年11月旺角結集案　4男涉向警擲物堵路　1男認刑毀及拒捕

因應科大生周梓樂墮樓不治等事件，大批市民於前年11月在旺角集結，期間有示威者用黑膠袋堵路，警方拘捕堵路人士後，再有人向押送疑犯的警車擲磚遭制服，制服過程引來逾百人叫囂、喝倒采，繼而再有示威者擲磚、水樽等雜物，以致有警員腳部瘀傷。當晚涉事的4名男子被控刑毀、非法集結、暴動等罪，其中一人今日（2日）承認用磚擲毀壞警車及拒捕，另外3人則否認其控罪受審。



4名被告：王嘉麟（25歲，地盤工）、劉俊樂（20歲，學生）、劉育承（28歲，商人）及鄧如良（58歲，售貨員）。

第三被告曾用磚擲警車

第三被告劉育承在開審前承認刑事毀壞及拒捕兩罪。針對其案件的案情指出，2019年11月10日，亞皆老街近彌敦道一帶出現非法集結，有人用垃圾袋堵路，令警方巡邏車受阻。

當晚警方拘捕首被告王嘉麟後，有人追趕押送首被告的警車，有警員看到第三被告手持磚頭追趕警車，並擲向警車，致車身出現凹痕及花痕，警員於是下車拘捕第三被告。被捕期間，第三被告極力反抗，最終警方以警棍及押解手腕鎖才能控制他。

多人用黑膠袋堵路

至於其餘3名被告則否認非法集結、暴動及襲警罪。控方開案陳詞則指，警方當晚在接近彌敦道的時候，發現有人堵路。有警員目擊多人以黑色膠袋堵路，當中包括首被告，警員在追捕首被告期間，曾聽到他喊：「有警察呀，快啲走」而首被告在被制服過程中頭部受傷。而次被告遭拘捕前，看到他將垃圾袋放置在行車道。

第四被告向警擲物

第三被告後來因向押送首被告的警車擲磚而被制服，制服期間有過百人向警員叫囂及喝倒采，警方因此組成封鎖線，有示威者卻向封鎖線擲磚及水樽等雜物。有警員看到第四被告鄧如良向他擲物，警員亦隨即感到左腿被擊中，及感到痛楚，警員立刻上前阻止及追截。而警員事後發現左腿出現瘀傷。

案件編號：DCCC352/2020