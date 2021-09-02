新冠疫苗｜聶德權：按接種率調整接種中心安排　一兩周內公布詳情

60歲以上長者接種新冠疫苗比率偏低，政府近日針對長者「谷針」。負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權表示，會多推行外展服務方便長者打針。

社區疫苗接種中心料開放至下月，最遲本月尾接種首劑疫苗。聶德權表示，如今月底首劑疫苗接種率達七成，往後接種中心的數目和開放時間會調整及減少，配合資源運用。



領展今日（2日）在旗下樂富商場辦外展疫苗接種活動，同場亦有邀請醫生提供意見。聶德權出席活動後表示，目前60歲或以上人士，接種率較其他年齡層低，要長者專程前往接種中心或會卻步，故走進商場等必經地方，可方便他們打針。今日的外展接種計劃反應踴躍，會考慮多做外展接種。聶說，除商場外，亦會到地區團體或長者中心等，舉行一站式疫苗接種，安排醫護提供諮詢服務並即場打針。

今日接種率可達62% 一兩周內公布社區接種中心安排

聶續說，預計今日適合打疫苗人口接種首劑疫苗比率可達62%，階段目標是在本月底達七成接種率。社區疫苗中心暫料開放至下月，最遲本月尾要先打首劑，聶說，現時無本地個案，要爭分奪秒提高接種率，現為關鍵時期，會檢視市民打針情況，今月尾爭取打第一針人口達七成，往後接種中心數目及開放時間可調整及減少，以配合資源運用，詳情會在未來一兩周內公布。

至於日後是否有場所會限定有打針才可出入，聶表示，若本港出現第5波疫情，不想所有活動及處所關閉，要維持運作將會以有否打針作區分，但非即時實行。

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