新冠疫苗｜領展打針送米人頭湧　保安員有谷針建議：送錢先最正

領展今日（2日）在樂富廣場舉行外展接種服務，現場完成接種可獲贈一公斤香米，一針一包。打針有米送下，今早現場未開放已有約30人排隊攞籌，大部分是長者。有任職停車場保安的市民表示，派米非其前來目的，「打針吸引啲，當然送錢至正。」一名85歲婆婆表示早想打針，但醫生屢次表示多等一會，由於想快點見到孫兒，故得悉屋企附近有外展打針即到場，「兩年無見個孫，想打（針）好耐。」



領展旗下樂富廣場辦打針派米活動，全日有380名額。（鄭子峰攝）

+ 5

全日名額380個 即日籌1小時內派完

領展旗下樂富廣場今日舉行打針派米活動，全日有380個名額，部分人預早登記，亦設即日籌，接種疫苗後每人可獲一公斤金鳳白米。大會指，若即日到場人太多，將設75個名額，送他們到界限街體育館疫苗接種中心打針。活動原在10時開始，但大會提早開放接種，未到11時已派出所有籌號。

67歲保安打針非為米：我都唔食飯嘅

67歲鄭先生任停車場保安，指過去一直沒時間打針，日前公司經理助他們登記今日接種服務，但他打針非為了包米，「打針吸引啲，我都唔食飯嘅。」鄭指，最大打針誘因當然是送錢，他引述公司稱，打一針後公司會有500元獎賞。亦有領展員工表示，今日到場打針才有500元現金獎勵，「唔係為錢為咩」。

領展發言人表示，有向居於偏遠地區，並參與今次疫苗接種活動的員工，提供500元交通津貼。

停車場保安鄭先生指，公司會在接種每劑疫苗後派發500元，認為一公斤米非誘因，送錢「至正」。（鄭子峰攝）

香港長者接種率持續偏低，但今日現場不乏長者，85歲梁婆婆與九旬丈夫原本取不到籌打針，後獲安排接種。有高血壓的每天要吃藥，但「想打（針）好耐」，曾兩度向私家醫生查詢可否打針，但對方均回覆「遲吓先」。

婆婆為見孫仔打針：家人驚我外出感染，2年無見佢哋喇

梁婆婆稱，家人擔心她未打針外出、特別是長途跋涉探孫兒時易受感染，故她有近兩年沒見媳婦和孫兒，他們亦無上門探望她，希望打針後可快點探孫。她說昨晚有人通知她可在今日11時到樂富廣場接種疫苗，就立即到場準備接種。

曾中風入院婆婆即場詢問是否適合接種

75歲湯婆婆強調「唔係注重一包米」，指今年3月曾中風入院一周，至今每日要自行打針控制病情，但見近日身體狀況穩定，政府亦叫全民打針，加上外展接種地點近屋企，故前來即場詢問是否適合接種。