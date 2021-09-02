新冠疫苗｜首批93萬劑復必泰抵台　料月中優先為12至17歲青年接種

首批約93萬劑復必泰疫苗今早（9月2日）由德國運抵台灣，有望月中開放予市民接種。該批疫苗有效期至明年1月15日。



《中央社》報道，台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑復必泰疫苗，首批93萬劑今早6時59分由盧森堡國際貨運航空CV-7962貨機運抵桃園國際機場。疫苗由海關人員完成機邊驗放，隨後移至華儲航空貨運站，由專車送至指定的冷儲物流中心作檢驗封緘作業。

指揮中心指出，本次提供的疫苗為多劑型包裝、每瓶6人份，須於攝氏-60°C至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2至8度冷藏設備可保存1個月，依臨床試驗每人須施打2劑，本批效期至明年1月15日。

指揮中心表示，此批疫苗將由指揮中心統籌運用，目前初步規劃將優先開放給12歲至17歲青少年接種；其餘將優先提供已意願登記，且尚未接種過疫苗的18至22歲民眾；後續將再視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估，開放其他對象接種。

指揮中心重申，防疫是政府唯一的考量，政府絕對會把關疫苗的安全與有效性，疫苗輸入台灣後，都要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種，請民眾配合政府接種疫苗，加速提升台灣疫苗覆蓋率。