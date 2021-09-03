悅榕莊等3美容院停業　消委會接求助平均涉3.2萬元　比同類投訴高

「卓悅美容」旗下「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」前日突然宣布暫停營業。消委會總幹事黃鳳嫺今(3日)於港台《千禧年代》表示，截至昨晚，共收到125宗相關投訴或求助個案，當中114宗涉及「悅榕莊」，平均金額約3.2萬元，比同類投訴高。她又指，今年首7個月涉及美容業投訴共錄得581宗，情況值得關注。

她指，正積極聯絡公司負責人，冀對方盡快釐清營運情況，消委會正與海關聯繫，以檢視涉事美容院有否觸犯《商品說明條例》，她呼籲消費者妥善保留收據及服務紀錄等文件，方便日後追討。



旺角好望角大廈的「悅榕莊」已暫停營業。（余俊亮攝/資料圖片）

她表示，由於涉事美容院營業年份長，故不少顧客光顧多年，涉及銀碼大，亦有部分消費者於8月仍有購買療程。黃鳳嫺表示，消委會正積極聯絡公司負責人，由於卓悅控股早前已將涉事美容院賣盤，兩者再無任何關係，且美容院亦涉股權糾紛，盼對方盡快釐清營運情況，同時正與海關聯繫，以檢視個案是否有機會觸犯《商品說明條例》。黃鳳嫺呼籲消費者妥善保留有關收據及服務紀錄等文件，方便日後追討。



她又提到，暫停營業與正式結業的處理方式有異，前者倘涉財政原因並得以解決，涉事美容院重開時，應以行政方式處理對顧客造成不便的損失；倘美容院正式結業，消費者則會成為無抵押押債權人，追討餘款時會按清盤償還的優先次序，過程漫長外，「成功拎返錢微乎其微。」

消委會總幹事黃鳳嫺(資料圖片)

黃鳳嫺呼籲消費者妥善保留有關收據及服務紀錄等文件，方便日後追討。她又提醒，可善用銀行退款機制，但注意發卡公司各設期限，能否啓動亦視乎銀行評估及所提交資料而定。