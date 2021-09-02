悅榕莊等3公司苦主涉款升至2,300萬元　民主黨：向發卡機構申退款

卓悅美容有限公司的「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」昨（1日）突然公布，因內部重整暫停營運，已預約之療程將自動取消。協助消費者及員工的追討的民主黨至今（2日）收到超過500宗求，涉款逾2,300萬元，周三晚上的涉款數字為580萬元，呼籲使用信用卡購買療程的苦主向發卡機構申請退款。



旺角好望角大廈的「悅榕莊」已暫停營業。（余俊亮攝）

民主黨消費者權益政策發言人袁海文今日表示，截至中午12時，團隊已接獲超過500宗求助，涉及金額超過2,300萬，預計求助人數及涉及金額均會不斷上升。

苦主無法索取療程紀錄

袁海文指出，有不少苦主的單據及療程紀錄存放於美容院內，部份苦主曾要求索取資料被拒，認為美容院營運手法欠缺透明度，應盡快向客戶交代營運的安排、預繳套票療程的影響、客戶個人療程紀錄等事宜。

袁海文：有發卡銀行稱不是結業不能處理

袁續指，就信用卡退款機制（Charge back），有些發卡銀行已表明會處理；但有多間銀行指美容院只是「暫停營業」而不是「結業」，所以不能處理。袁認為，美容院已明顯不能提供服務，發卡銀行應為消費者或客戶着想，表明處理退款申請，並着前線職員充分向客戶講解，而非為製造更多障礙。

袁又表示，團隊曾嘗試以電話及電郵聯絡卓悅美容有限公司，但未有回覆或不能接通，暫時已與近70名苦主們舉辦網上會議，協助取回應有權益，今明兩晚再舉辦網上苦主會。

袁呼籲，使用信用卡購買有關美容套票服務的消費者，應盡快聯絡其發卡機構，要求 Charge back或信用卡爭議交易及退款，但他提醒，如「分期貸款」涉及發卡機構和持卡人之間的貸款協議，是不受退款機制的保障，消費者仍需負起定期還款的責任。