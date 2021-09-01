卓悅美容旗下悅榕莊、水云莊突停業　民主黨收140宗求助涉逾580萬

卓悅美容有限公司旗下的「悅榕莊」（About Beauty）、「Dr. Protalk」及「水云莊」今日（1日）公布，因內部重整暫停營運，已預約之療程將自動取消。「悅榕莊」的官方網頁無法瀏覽，熱線無法接通，不少消費者擔心「套票」變「廢紙」。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，今日收到超過140宗求助，涉及總金額超過580萬元，建議使用信用卡付款的苦主聯絡發卡公司安排退款。袁又指，有員工透露公司曾延遲3周出糧，對8月薪金感到擔憂。



旺角好望角大廈的「悅榕莊」已暫停營業。（余俊亮攝）

顧客憂結業 已買套票無法使用

卓悅美容有限公司的「悅榕莊」、「Dr.Protalk」及「水云莊」今日突然結業，不少消費者在fb群組控訴，購買了高額美容院套票，擔心會變「廢紙」。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，，截至今日下午6時半，民主黨收到超過140宗求助，金額由3,200至400,000元不等，總金額超過580萬元，當中有九成苦主使用信用卡付款。

袁海文指出，如消費者是使用信用卡購買有關美容套票服務，應盡快聯絡其發卡機構，善用信用卡退款保障機制，要求 「Charge back／信用卡爭議交易及退款」，並提供相關證明文件，取回未能履行服務的金額。

員工稱7月遲出糧 憂8月能否收人工

袁引述美容院員工指出，公司近月已有遲出糧的情況，7月份薪金延遲了約3周才發出，令員工擔心8月薪金能否準時發出。袁呼籲受影響的消費者向他聯絡，民主黨嘗試以電話及電郵聯絡卓悅美容有限公司，但未有回覆或不能接通。