聲援理大內人士被捕　文憑試考生認暴動　官稱一念之差犯案囚30月

前年11月中旬爆發理工大學衝突事件，大批市民在油尖旺區聲援困在理大內的人士。其中一名應屆中學文憑試考生被指在旺角管有白電油電筒棍、行山杖等被捕。他早前承認一項暴動罪，許肇強法官今（2日）在西九龍法院判刑時指，被告並非好勇鬥狠無事生非之輩，只因受社會氣氛影響，一念之差犯案，本案不論對其個人、家人及社會而言均是悲劇，惟暴動屬嚴重罪行，判刑須具阻嚇性，終判其囚30個月。



被告姓賈（17 歲，學生），承認一項暴動罪，指他於去年 11 月 19 日，在旺角彌敦道近咸美頓街的公眾地方，參與暴動。

20人留守警方逼近只剩3人

許官判刑時指，案發時正值警方封鎖理工大學，有人在網上號召到場聚集，以分散警力，可見被告非預謀犯案。另當日有約百人在場集結，向警方照射雷射筆、投擲磚頭及汽油彈，但規模不算大。當警方開始驅散時，大部份示威者已逃走，只剩下被告等20人停留。及至警方進一步逼近，更只剩3人聚集，最後只有被告被捕。因此，當時留守的人未必是為抵抗，可能只是手足無措，當日聚集人士亦是毫無默契及組織可言。

被告非領導角色

另暴動發生於凌晨時分，交通流量不高，歷時少於30分鐘，交通受阻程度不大，除了廣告牌起火外，沒有其他財物損失，亦沒有證據顯示被告在案中為領導角色。

面對案件壓力仍堅持學業

許官續指，被告獲中學訓導主任等一致讚賞，面對案件的壓力仍堅持努力學習，是一個有上進心、有目標、有理想、有抱負的年輕人。惟暴動屬嚴重罪行，判刑須具阻嚇性，終以監禁4年為量刑起點，考慮到被告認罪，且犯案只是受社會氣氛影響，因一念之差而犯錯，現已獲得教訓，酌情減刑至囚30個月。

案件編號：DCCC 821/2020