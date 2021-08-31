理大衝突｜4男涉參與暴動1人罪成　官指依附暴動人群囚4年

前年11月理大衝突期間，4名男子被指有油麻地一帶參與暴動及使用蒙面物品等罪被控，案件今(31日)在區域法院裁決，法官林偉權認為部份被告當日的衣著行為雖然可疑，惟控方未能證明全部被告均涉暴動行為，裁定4人中只有1人罪成，並指他當時依附暴動人士，定是想成為其中一分子，判囚4年。另有一人早前已承認未能出示身份證，被判罰款2千元。



只有1被告暴動罪成

4名被告：勞俊坤（23歲，學生）、黃新民（27歲，地盤測量員）、連潤發（30歲，客戶服務員）及鄭信達（40歲，地盤電工）。他們同被控一項暴動罪， 控罪指他們於2019年11月18日，在九龍彌敦道與窩打老道交界附近，連同其他人參與暴動。勞另被控未能出示身份證，黃及連再各自面對一項在非法集結中使用蒙面物品罪。勞早前承認未能出示身份證。

定罪被告2017年亦曾暴動罪成

四名被告中，只有連潤發被裁定暴動及使用蒙面物品罪成，其餘被告均全部脫罪。連於2017年有一項暴動罪紀錄，當時被判囚3年。連於2019年7月才出獄，同年11月再被捕。

兩被告由小巷跑入橫街罪脫

法官林偉權裁決時指，控方當日曾在油麻地一帶有暴動，閉路電視並拍到勞及黃曾跑入橫街，惟法官指片段僅顯示二人從小巷進入橫街，雖然他們在凌晨時分進入，衣著亦引人起疑，惟控方未能證明他們曾作過任何暴動行為，故認為證據不足以將2人定罪。

鄭稱路過見人群奔跑跟著跑亦脫罪

鄭則稱他當日約了朋友宵夜並有醉意，之後欲獨自往按摩場揼骨，路經案發地見場面混亂，並有人群移動和奔跑，他見跟著逃跑。法官接納其說法，亦裁定他罪名不成立。

官指連依附群眾擴大聲勢

至於唯一被裁定罪名成立的連，法官認為他明知案發地點一帶有暴動，但他仍選擇依附在群眾中以壯大聲勢，成為暴動者的一分子，裁定他罪成。

林官在判刑時指，雖然無證據顯連在事件中擔當領導角色，但指連的行為鼓勵及支持了其他示威者，認為不應獲得輕判，判連就暴動罪入獄4年，使用蒙面物品入獄半年，兩罪同期執行。

案件編號：DCCC 376/2020