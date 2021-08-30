理大衝突｜文憑試考生油尖區聲援被捕　認暴動罪周四判刑

理工大學前年11月發生衝突事件，大批市民在油尖旺區聲援困在理大內的人士，其中一名當年的應屆中學文憑試考生當場被捕，這宗原屬區域法院的案件，今（30日）借用西九龍法院法庭審理，被告承認一項暴動罪，法官把案件押後至9月2日判刑。控方案情指，當日凌晨在約100名示威者在旺角集結堵路，期間有人投擲汽油彈，導致附近一個招牌著火，警方發摧淚彈等驅散，事件中並沒有人受傷，僅被告1人被捕。



另涉3罪准留法庭檔案

被告賈鈞善（17 歲，學生），承認一項暴動罪，但否認在公眾地方管有攻擊性武器、管有適合作非法用途的工具及管有物品意圖損壞財罪，該三罪獲准存於法庭檔案。他原被控於去年 11 月 19 日，在旺角彌敦道近咸美頓街的公眾地方，無合法權限或合理辯解，攜有攻擊性武器，即一支電筒棍和一支斷掉的行山杖；攜有一支扳手，意圖將其作非法用途；參與暴動；以及管有一罐白電油，意圖損壞財產。

警方驅散多人逃跑僅被告被捕

案情指，約100名示威者於當日凌晨零時，在旺角彌敦道近咸美頓街架設路障，更有示威者投擲汽油彈。警員奉命到場設置防線，示威者在距離40米外聚集，用雨傘及木板等設置障礙物，並向警方防線照射雷筆、擲磚頭及汽油彈，導致附近一個招牌著火。警方其後施放催淚彈及橡膠彈驅散，大部份示威者開始逃跑，但仍有3人不離開。警員遂從後追截他們，最終只成功拘捕被告，並從他身上搜出白電油、電筒棍、斷掉的行山杖等物。

原準備修讀法律行政人員課程

辯方求情指，被告原獲香港大學專業進修學院錄取修讀法律行政人員高級文憑，惟現已有心理準備不能修讀，對其而言已屬十分大的懲罰。另涉案暴動歷時較短，發生在凌晨時分，當時在街上的普通市民少之又少。

案件編號：DCCC 821/2020