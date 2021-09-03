卓悅美容旗下悅榕莊等美容院停業　業界安全網機制助配對未用服務

「卓悅美容」旗下「悅榕莊」、「Dr.Protalk」、「水云莊」前日突然宣布暫停營業。香港美容業總會創會主席葉世雄今(3日)於港台節目《千禧年代》表示，一旦有美容院結業，業界有安全網機制，將根據受影響苦主意願配對，轉介至其他美容院免費完成餘下療程，提供援助的美容院，事先亦會申報有否附帶條件。

葉世雄指，安全網機制可達雙贏局面，苦主可續享服務，伸出援手的美容院，亦有機會取得新客。



旺角好望角大廈的「悅榕莊」已暫停營業。（余俊亮攝/資料圖片）

葉世雄承認，因美容服務大多涉及預繳式消費，每當市面有美容業結業時，均打擊消費者信心。他又指，2008年正值金融海嘯，業界建立安全網機制，免費轉介受影響顧客到其他美容院完成療程。安排多年來行之有效，過去亦已完成數千宗個案，具一定經驗。

葉世雄指，涉事美容院一旦結業，苦主可憑銀行月結單等交易紀錄核實資料，總會將根據消費者意願，配對合適或相類似服務，至於提供服務的美容院，亦需申報有否附帶條件。葉表示，接手的美容院雖只屬義務，不向苦主收費，「呢一刻無賺，但做埋餘額（倒閉美容院未完成的服務）之後，肯留低嘅客超過九成，亦都高Royalty（顧客忠誠度），其實係雙贏。」

他又指，總會收到涉事美容院員工求助，已有其他美容院願意招手，相信求職方面不成問題，但追討遣散費等，則需由勞工處介入。

消費會累計收125宗相關求助

卓悅美容有限公司旗下「悅榕莊」、「Dr. Protalk」、「水云莊」昨全線暫停營業至另行通知，消委會總幹事黃鳳嫺於同一節目稱，截至昨晚，共收125宗相關投訴或求助個案，當中114宗涉及「悅榕莊」，平均金額約3.2萬元，比同類投訴高。