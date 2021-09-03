教育局「走數」稱幼師薪級表不可行　楊潤雄：會衍生超額教師

特首林鄭月娥當年的競選政綱，曾承諾訂立幼師薪級表，不過卻「走數」。教育局長楊潤雄今日（3日）出席立法會教育事務委員會時指出，設立強制性幼師薪級表並不可行。他解釋，若為幼稚園教師設立強制性教師薪級表，將與政府資助掛鈎，會影響幼稚園靈活性及彈性；加上現時全港幼稚園聘用約1,000多名額外教師，若推行強制教師薪級表，勢必衍生「超額教師」問題。



教育局長楊潤雄今日（3日）在立法會委員會中指，設立幼師薪級表並不可行。（資料圖片）

幼稚園業界曾就訂立幼稚園教師薪級表提出訴求，特首林鄭月娥當年在競逐特首寶座時，把訂立幼師薪級表列入政綱。教育局完成幼稚園教育計劃檢討，楊潤雄今在立法會委員會表明「落閘」，認為設立幼師薪級表並不可行。

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楊潤雄：薪級表影響幼稚園靈活性

楊潤雄指出，若當局推行幼師薪級表，幼稚園基本上會採用資助中、小學的做法，每年幼稚園須經教育局核准開辦班級數目及教職員編制。楊解釋，如果為幼稚園教師設立強制性教師薪級表，並與政府資助掛鈎，會影響幼稚園靈活及彈性；加上由於運作模式的差異，幼稚園基本上難以實行「標準班額」。

楊又指，現時大部份幼稚園在當局計劃之下，靈活運用資助盈餘，聘請合共約1,000多名額外教師；若推行強制教師薪級表，將會衍生「超額教師」問題，加上適齡學生有下降的趨勢，問題會更嚴重，故現時會繼續維持現有薪酬範圍安排。

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