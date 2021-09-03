疫苗抽獎｜恒基第五輪名單揭盅　340萬元實金終極大獎　9.16截止

恒基兆業集團推出6次疫苗大抽獎活動，響應政府「谷針」大方向，第5輪抽獎結果今（3日）公布，再有20人抽中「金獎」9999實金一両，1,000元商場電子購物禮券和超市零售現金券則分別各有100名幸運兒。

下一次大抽獎將於9月20日舉行，壓軸頭獎得主，將可獨得價值超過100萬元的9999實金60両，本月16日結束登記，已打齊兩針的市民要把握機會，再接再勵。



▼即睇恒基第五輪抽獎得獎名單▼



恒基今日（3日）公布第5次抽獎得獎名單，幸運兒會在抽獎日起計5日內，收到短訊通知，220位得獎者須於下周一（6日）至9月20日領獎，否則會被視為放棄獎品及喪失得獎資格，主辦單位會按其全權及絕對酌情權，決定方式及次序，將未被領取的獎品頒贈予任何候補得獎者。

恒基又提醒，領取獎品時，每一名得獎者必須親身到指定領獎中心，並出示香港身份證正本，以及衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本或電子記錄，而獲金獎市民可到環球大廈領獎品兌換證書。



最後一次終極大抽獎將於本月20日舉行，屆時將會送出合共200 両9999 實金。頭獎得主可以獨得60 両9999 實金，價值逾港幣100 萬元；二獎共設二名，各可獲贈30 両9999 實金；三獎共設八名，各可得9999 實金10 両；並設有200 份開心獎，均可獲得千元消費購物禮券。大抽獎結果將於本月23日於抽獎網站、《南華早報》和《星島日報》刊登，得獎者亦會在抽獎日期起計5日內獲個別電話或短訊通知。



每位參加者只需登記一次。所有合資格參加者於成功登記後，無論在首五次抽獎有否中獎，均可自動參加大抽獎。

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恒基疫苗抽獎網頁︰https://www.hldluckydraw.hk/tc/index.html

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