疫苗抽獎｜恒基第四輪足金抽獎220名幸運兒名單一覽　9月2日再抽

為響應政府「谷針」，恒基兆業集團推出6次疫苗大抽獎活動，最後一次抽獎的頭獎得主，可獨得價值超過100萬港元的9999實金60両。第4輪抽獎結果今（20日）公布，再有20人抽中「金獎」9999實金一両，而1,000商場電子購物禮券和超市零售現金券則分別有100人羸得。下一次大抽獎將於9月2日舉行，本月30日結束登記，已打齊兩針的市民要把握機會，再接再勵。



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恒基今日（20日）公布第4次抽獎得獎名單，幸運兒會在抽獎日起計5日內，收到短訊通知，220位得獎者須於下周一（23日）至9月7日領獎，否則會被視為放棄獎品及喪失得獎資格，主辦單位會按其全權及絕對酌情權，決定方式及次序，將未被領取的獎品頒贈予任何候補得獎者。

恒基又提醒，領取獎品時，每一名得獎者必須親身到指定領獎中心，並出示香港身份證正本，以及衞生署發出的新冠疫苗接種記錄正本或電子記錄，而獲金獎市民可到環球大廈領獎品兌換證書。

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下一輪抽獎將於9月2日舉行，現已開放登記，至8月30日截止，若市民早前已登記，而前3次抽獎沒有中獎，即自動參與之後抽獎。而最後一次的終極大抽獎則將於9月20日舉行，登記期由8月31日至9月16日，頭獎可獲9999實金60両。市民要參加抽獎，可到恒基抽獎網頁。

恒基疫苗抽獎網頁︰https://www.hldluckydraw.hk/tc/index.html

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