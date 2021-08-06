土地共享計劃｜恒基會德豐申請涉近20公頃地　兩度撤回建獨立屋

「土地共享先導計劃」再公布多兩宗申請，其中一宗由恒基兆業及會德豐地產提出，涉及於大埔林村旁、逾200萬平方呎土地，料可提供8,484伙公營房屋，及3,636伙私樓單位。

根據規劃署資料，發展商曾兩度就有關用地向城規會提出改劃申請，擬建低密度發展住宅，最後均自行撤回申請。



▼恒基兆業及會德豐「土地共享先導計劃」申請▼



選址現劃作大埔林村

恒基兆業及會德豐地產提出「土地共享先導計劃」申請，涉及於大埔林村、社山村旁、逾200萬平方呎土地，即近20公頃的用地。現時用地被劃為申請擬建10「農業用途」。幢私樓大廈，提供3,636伙，及18幢公營房屋住宅，提供8,484伙，即項目共可提供超過1.2萬伙單位，料共可供超過3.3萬人入住。

恒基會德豐申請土地共享土地。（Google地圖)

涉傾倒建築廢料 環團曾憂「先破壞後發展」

翻查城規會資料，發展商曾分別於2013年及2019年向城規會提出改劃申請，於2013年的發展方案興建236幢2至3層高住宅；而2019年的方案則擬建36幢3至4層高獨立洋房，提供1,309個單位，預計容納3,665人。不過，兩次申請均由申請人自行撤回。

當時有環團提出反對，指申請的農地涉及2003年社山村傾倒建築廢料事件。當時的土地擁有人、前新界鄉議局主席劉皇發，其長女劉麗芳持有的公司，當時在該地大量傾倒建築廢料，破壞農地生態。他們擔心將構成「先破壞後發展」的例子。

此外，涉及申請的農地亦鄰近規劃署提出發展公營房屋、於大埔泰亨的棕地群。該棕地群涉及研究面積為3公頃，當中1公頃為棕地。

▼新鴻基地產「土地共享先導計劃」申請▼



恒基及會德豐促開新政



恒基及會德豐指，項目所在的大埔林村土地目前並無經濟活動，不涉任何綠化地帶，可供即時發展。他們稱，由於區內道路設施與交通流量是項目重要考慮，因此在規劃上建議開通一條新路，以疏導和分流林錦公路的交通負荷，改善區內交通。

▼南豐發展「土地共享先導計劃」申請▼

