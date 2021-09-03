時昌迷你倉大火死因　虛擬實境模擬消防員求生路線　凌亂昏暗路窄

時昌迷你倉於牛頭角淘大工業的貨倉於2016年發生四級大火，焚燒5日4夜始救熄並有兩名消防員不幸殉職。死因庭今（3日）續就二人的死作研訊，庭上運用虛擬實境系統重現火災現場。從系統所制的影像所見，火警現場的環境凌亂昏暗，雜物東歪西倒，五條橫行的走廊非常狹窄，不能供2人並排行走，系統更模擬了兩名消防員當日可能走過的逃生路線。



大火焚燒108小時

事發在2016年6月21日上午，位於九龍灣淘大工業村時昌迷你倉發生四級火警，之後一直焚燒了108小時，消防員日以繼夜灌救，火警發生的第一晚，高級消防隊長張耀升在傍晚時分已不幸殉職，兩天後，消防隊目許志傑進入火場撲火時，同樣在撤退時昏迷，送往醫院搶救後不治，許終年37歲，張終年30歲。

張耀升美國出生回港定居後加入消防處

張耀升遺孀陳美樺因身在外地，由死因研訊主任讀出其供詞，她透露張在美國出生，不久後便跟隨母親回港定居，大學畢業後加入消防處，成為見習消防隊長，2016年成為消防訓練學園教官。張、陳二人於2014年結為夫妻，2016誕下一名兒子。

許志傑遺孀吳安兒稱， 許在1998年已加入消防處。(劉安琪攝)

許志傑體能考核獲優等成績

許志傑的遺孀吳安兒則稱，許於1998年加入消防處，2016年6月晉升為消防隊目，案發時駐守觀塘。許與妻子於2001年結婚，育有一名兒子，現年12歲。許的直屬上司陳勁強的供詞則指，消防員每年都要進行一次體能考核，而許的成績為最高級的優等。另許於2010年7月曾因右手手肘脫骹申請休假。

化驗師掃描火警現場製作虛擬影演練影片

庭上亦讀政府化驗所總化驗師張耀明的供詞，他於2020年12月4日從警方獲取時昌迷你倉大火現場的3D掃描數據，並受委託就此次大火重組虛擬影像。張最終將三個可交付成果交給法庭，包括每個掃描位置的火警現場、2個死者的可能逃生位置的虛擬實境及虛擬演練影片。張最後提醒，孕婦、心臟病及高血壓患者、易暈船浪者及剛做完手術的人，不適宜使用虛擬實境系統。

時昌迷你倉的大火焚燒108小時才被救熄，兩名消防員殉職。(詳看下圖)

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現場環境凌亂昏暗

律師團隊及死者家屬隨後在張的協助下使用虛擬實境系統，他們分批戴上立體眼鏡站在一個大螢幕前。張則站在螢幕中間，手持一個操控器，操控螢幕畫面前進，模擬當時消防員的路線。虛擬實境系統顯示了現場經歷了火災的情況，環境凌亂昏暗，雜物東歪西倒，五條橫行的走廊非常狹窄，不能供2人並排行走。張另在庭上播放兩段虛擬演練影片，以顯示兩名死者可能的逃生路線。

租客稱曾在迷你倉聞到過煙味

另據庭上讀出的迷你倉租客方偉雄及蔣春凌的供詞，每個儲物倉用鐵圍板圍封，接近天花板的位置以鐵網連接。迷你倉24小時營業，樓層沒有保安、職員看守，租客以智能卡自行進入，毋須登記。租約顯示儲物倉不得儲存易燃物品、竉物、非法物品等，若迷你倉發生火警或水浸，租客將不獲賠償。其中蔣表示在現場看不到禁止吸煙標誌、滅火喉、逃生指示牌等。她不曾目睹有人在迷你倉內吸煙，但曾聞到過煙味。

研訊下周一續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)