時昌迷你倉死因｜火點從天花板掉下釀大火　張耀升首日撤離時出事

2016年牛頭角淘大工業村時昌迷你倉發生四級大火，大火焚燒了108小時，參與救火行動的高級消防隊長張耀升和消防隊目許志傑不幸殉職。死因研訊今（2日）續，庭上播放當日閉路電視片段，顯示案發樓層其中兩個儲物倉冷氣機附近先起火，當時有火點從天花板跌落地下，其後演變成大火，由火花出現後約40分鐘首次有消防員出現救火，片段亦顯示，同日晚上近8時許，高級消防隊長張耀升被抬出火場及急救。



大火焚燒5日4夜始被撲滅

事發在2016年6月21日上午，九龍灣淘大工業村時昌迷你倉發生四級火警，火場焚燒了5日4夜，消防員日以繼夜灌救，至6月25日終將火救熄。期間，高級消防隊長張耀升，及消防隊目許志傑分別於6月21日及23日進入火場撲火，在撤退時昏迷，送往醫院搶救後不治。

張遺孀不在港將不出庭作證

裁判官高偉權下午甫開庭表示，由於死者張耀升及許志傑的死亡都是源於同一場大火，會將兩案合併處理，預計需時40天，傳召約100名證人。其中暫有12名證人的證供沒有爭議，將由死因研訊主任在庭上讀出，包括因身處海外而未能出庭作供的張耀升遺孀陳美樺。

影片見有火點從天花板跌落地下

庭上讀出負責檢取案發現場cctv 的偵緝警員胡騰謙的證供。據閉路電視顯示，約於10時30分，在儲物倉K146及K147附近的冷氣機起火，有火點從天花板跌落地下，其後演變成大火。及至11時11分，首次有消防員出現救火，張亦在當晚出事，並在火場被抬出。

閉路電視影片段自動儲存保安控制室

據負責監管及調查淘大工業邨閉路電視的技術人員盧啟光供詞，時倉迷你倉的閉路電視錄影片段會自動儲存在地下保安控制室，一般不會有時差，即使有也不會多於5分鐘。另他們每個月都會為閉路電視系統進行一次例行檢查，大火發生的前一日剛好進行了一次檢查。

死因研訊主任程慧明表示，由於張的遺孀現身處海外，故不會傳召她出庭作供，而許志傑遺孀的吳安兒，則會於明天下午作供。

研訊明續。

案件編號：CCDI-333/2016(SH)、CCDI-334/2016(SH)

時昌迷你倉的大火焚燒108小時才被救熄，兩名消防員殉職。(詳看下圖)