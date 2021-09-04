教協$1.75億賣旺角兩物業　買家百本醫護擬作醫護考核中心等用途

遭內地官媒抨為 「毒瘤」正進行解散程序的教協，旗下物業傳出易手消息。上市公司百本醫護控股有限公司（2293）周五公布，將以共1.75億元收購教協兩個位於旺角好望角大廈的物業，已於9月2日簽訂臨時協議，並支付定金共一千萬，將於11月11日之前完成交易。百本指有意利用該等物業設立醫護人員考核中心及其他業務用途。



百本醫護重大事項公佈截圖。（港交所披露易網站）

百本醫護控股有限公司（2293）周五按上市規則公布重大交易收購事項，披露於2021年9月2日由其兩家間接全資附屬公司--恒佳國際有限公司及興茂國際有限公司，分別與香港教育專業人員協會（教協）訂立臨時協議，以合共1.75億港元購買後者位於旺角西洋菜南街5號彌敦道612/618號好望角大廈8樓全層（轉讓予一名第三方人士的部分除外），以及9樓全層物業。

▼教協旺角好望角中心超市及會址▼



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其中8樓物業，作價9150萬元，9樓物業作價為8350萬元。兩個交易首期按金各支付500萬，均將於11月11日或之前完成。 臨時合約規定買方必須一併完成收購兩個物業，代價擬以 集團內部資源及可動用銀行融資撥付。

擬用於設立醫護人員考核中心

百本醫護稱，集團目前於香港租用場地作辦公室用途。所租用場地所提供空間不足以集團營運用途，且局限業務發展。董事有意利用該等物業為主要業務辦公室、設立醫護人員考核中心及其他業務用途。

由於收購事項的一個或多個適用百分比率高於25%但低於100%，收購事項構成公司的主 要交易，故須遵守上市規則第14章的公 告、申報及股東批准規定。

高永文曾任百本醫護獨董

本地護士中介公司百本醫護﹙2293﹚2018年8月委任前食物及衞生局局長高永文為公司獨立非執行董事，任期定為三年，並可於當時現有任期屆滿後自動續期一年。而根據該公司2021年8月16日公佈的董事會成員中，已經沒有了高永文的名字。