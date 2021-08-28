教協解散｜出席會員忍痛通過修章　料最快9月中開會繼續解散程序

香港教育專業人員協會（教協）今日（28日）下午召開特別會員代表大會，通過修改會章，降低解散門檻，由「必須有全體合格會員三分之二或以上同意」，修訂為「在會員代表大會或特別會員代表大會，出席合格會員代表三分之二或以上同意」。

與會的會員代表直言，對教協需要解散感荒謬，憂教協解散後老師會失去保護，但目前亦只能「撇脫」地通過議案，料最快九月中召開下次會議，繼續解散程序。



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教協今日（28日）舉行特別會員大會，先由會長馮偉華講解修改章程的原因及動議內容，之後設答問環節，最後由會員代表就會章的修改動議進行表決，議案最終獲投票通過。

老師憂日後失去保護、「教協絕對唔係毒瘤」

教協會員代表陳女士在會後透露，今日出席的百多名會員代表中，有大比數、約九成人投贊成票，通過降門檻決議。她形容是撇脫地通過議案，料最快九月中才可召開下次會議。

對於內地官媒評擊教協為「毒瘤」，陳女士重申絕不認同，「老師心目中，教協絕對唔係毒瘤」。她憂慮教協解散後，老師難以發聲失去保護，更會任政府宰割，對教協需要解散感覺荒謬及難過。

至於私立學校任教的陳老師形容解散決定令人傷感，「無人會開心，到咁嘅地步」。（歐嘉樂攝）

出席者形容解散傷感 料仍有漫長程序

另一名於私立學校任教的陳先生則在會後透露，會上理事形容教協已退出內地當局點名的組織，「無奈解決唔到」，最終只能解散。他透露，有若干數量會員代表發言，對實務安排作簡單提問，「喺可能選項內盡力做好工作」。他形容教協解散的決定令人傷感，「無人會開心，到咁嘅地步」。

陳先生形容，教協技術上仍未解散，須待當局接受議案，形容仍有「漫長程序」。他拒絕透露個人投票意向，只形容理解理事會的決定及感到惋惜。

同樣有參與今日會議的會員代表黃老師直言，「心情唔止矛盾」，但支持教協理事會決定，「感受係難過，咁多年」 。