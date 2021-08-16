教協、民陣解散What's next？　官媒高調警告律師會現端倪

香港律師會本月24日舉行周年大會，改選5名理事，倘標榜為「開明派」的親民主派全取5席，將掌握律師會主導權。內地官媒《人民日報》上周五（13日）發表評論文章，指站在法治的一邊，是香港律師會應有的覺悟，律師會應對會員負責，選擇搞專業不搞政治；對市民負責，選擇搞建設不搞破壞。

本港公民社會近日出現巨大震盪，教協、民陣兩個老牌民主派團體，皆先後不敵政治壓力宣布解散。大律師公會近年已跟北京「斷交」，官媒今次高調評論律師會改選，外界關注到，專業團體會否成為下一波被針對對象。



如「專業派」全敗 律師會有變天可能

律師會理事會由20人組成，去年律師會理事改選中，「開明派」候選人大勝，5席之中豪取4席，包括林洋鋐、彭皓昕、蔡穎德及黃耀初，連同原有的理事張達明、帝理邁、白樂德、羅彰南，有8人被視為親「開明派」。

今年律師會改選，涉及5個席位，包括白樂德和羅彰南的兩個席位，由11人競逐。以現任理事為首的黃巧欣5人名單，是被視為親建制的「專業派」；至於被視為親「開明派」目前有韋恆理、馬秀雯二人公開表明參選，而白樂德、羅彰南亦已報名角逐連任。此外，報稱無派別的參選人黎蒑、唐瑋綸，政治立場並不明顯。

簡言之，如果「專業派」全敗、「開明派」4人全勝，而勝選的「中間派」又和「開明派」合作，後者將在理事之中佔有11席的多數。律師會會長一職由20名理事互選產生，現任會長彭韻僖去年第三度當選，按會章於今次換屆後必須退下火線。如「開明派」佔理事大多數，會長之位將有可能「變天」。

▼民陣歷次七一遊行▼



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民主派團體接連遭沉重打擊 兩律師團體勢危

《人民日報》日前的評論提到，香港律師會能否利用改選機遇與時俱進，保持專業性定位、發揮建設性作用，在維護香港社會大局穩定上有所作為，既關繫到本身的生存發展，也關繫到香港的繁榮穩定。文章指，律師會在香港法治上扮演重要角色，捍衞香港法治精神屬其義務，而香港法治的興衰存亡更直接關係其自身的興衰存亡，在修例風波中，香港律師會曾發聲譴責暴力，正是律師會被認為沒有變質為「政治化團體」的重要原因。

文章又提到，大律師公會選擇以「政治化選舉」的方式淪為「政治化團體」，在香港已如「過街老鼠」，警告律師會不應步香港大律師公會後塵。

相對於教協、民陣，法律界兩大團體——律師會和大律師公會的性質有少許不同，兩者都是法定機構，有實質的業界監管、發牌權力。大律師公會基於多次發表與中央及特區政府政治立場相違背的言論，現時已被官媒視為眼中釘，曾提出修改國安法的主席夏博義，更是被中聯辦點名批評。過去半年，部分建制派開始發動輿論攻勢，要求收回大律師公會監管權，加上早前會計師公會被政府削權，其他專業界別團體亦怕面臨同一命運，今次律師會改選亦變成一場自我監管權之爭。

自《港區國安法》訂立後，公民社會迎來重大打擊，多個親民主派的民間團體、工會先後解散，民主派團體幾可說毫無還擊之力。亦因如此，外界關注到一旦律師會「變天」，特區政府會否借勢一併收回兩個法律團體的監管權。

劉兆佳。（資料圖片）

劉兆佳：專業人士具穩定社會作用 中央如非必要不想直接處理

全國港澳研究會副會長劉兆佳指出，首先應弄清楚「公民社會」的定義，在西方語境中，公民社會是指一些獨立於政府以外，在政府與人民之間生存的民間團體，反映民間不同的訴求，偏向民間利益，發揮監督政府的作用。但在過去一段時間中，教協、民陣等團體從事反中亂港的違法活動，不尊重國家憲制秩序，在後《國安法》的新憲制秩序下，不應再被視為公民社會的一員。

談到兩個法律團體前景，劉兆佳指中央對兩個團體態度明顯有別，大律師公會近乎反中、反共，不斷挑戰中央在一國兩制、《基本法》框架下的權力，於人大釋法後黑衣遊行反對；律師會則一向比較穩重、實際，可發揮穩定香港社會、推動法治之功能，只不過從近月情況看來，有機會受到一些中央眼中的激進勢力操控，於是官媒才「好言相勸」，沒有說過下一步行動為何，「中央當然希望律師會洞察政治形勢的變化，知所進退，不要變成另一個大律師公會。即使這是警告，也是一個留有餘地的警告。」

劉兆佳提到，醫生和律師兩大專業與社會其他專業不同，他們被視為支撐社會的精英階層，發揮穩定社會的作用，業界團體（指醫委會、律師會、大律師公會）亦享有其他組織沒有的法定監管權，亦是政府政策諮詢的重要對象，因此相信非到必要時候，中央也不想直接出手處理他們，始終也要考慮到香港的國際形象。不過劉指：「如果他們膽敢與中央為敵，相信受到的損失絕對比其他團體為大。」

法律界人士：改選關乎律師會存亡 不應再理顏色

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽指，律師會和大律師公會具有業界監管權，過往二者在發言上也相對小心，違法機會較低，所以估計真從法律角度取締他們的機會並不大。至於下一批被「肅清」的對象，馬嶽認為難以估計。

有法律界中人認為，《人民日報》評論香港律師會的選舉，本身已經帶點「政治化」，但大家應追本朔源，思考為何律師會過去幾年被批評政治化，例如一些人只講政治議題、具有政黨背景者進入理事會。該人形容，今次改選牽涉有114年歷史的律師會存亡，律師會的監管權有可能被收回，包括有份選法官、向律師發牌，希望同業「以專業投票，不要理什麼顏色」。