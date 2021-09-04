世界移植步行比賽香港奪佳績　康復者黎瑞龍日行近八萬步奪冠

世界移植運動聯會去年發起為期10星期的「挑戰十億步」步行比賽，全球共64個國家及地區參加。經由香港移植運動會牽頭，香港成為最多人、最多隊伍、行走步數最多的冠軍。曾接受腎臟移植的康復者黎瑞龍，在10星期行足550多萬步，距離大概等同來回香港至北京一趟，奪個人組世界冠軍。

香港移植運動協會主席黃炎華表示，港隊佳績證明移植康復者，透過恆常運動可達到全面康復，與常人無異。



黎瑞龍平均每天更行78,785步，個人貢獻了五百五十多萬步，成為個人世界冠軍。(馬煒傑攝)

世界移植運動聯會去年發起為期十星期的「挑戰十億步」步行比賽，全球有來自64個國家和地區的717組隊伍，共3264人參賽。比賽以智能手機紀錄步行成績，最終全球參賽者總步數達到14.5億步。

香港的參賽隊伍有162隊，合共676人參賽，總步數達4.6億步，佔參賽者總數31.7%。多支香港移植康復者隊伍都有佳績，合共有六支香港隊伍，晉身十大最高步數隊伍；至於個人組別中，亦有7名港人成為打入全球頭十。

世界冠軍日行近八萬步

本港移植者參賽隊伍「HKsteps2020」，以2,400多萬步成績，打入賽事全球首位。隊伍平均每位隊員每日步行68,999步，隊長黎瑞龍平均每天更行78,785步，個人貢獻550多萬步，成為個人世界冠軍。而香港參賽者中亦有122人步行超過100萬步。

HKsteps2020以二千四百多萬步成為全球排名第一的隊伍，平均每位隊員每日步行68,999步。（馬煒傑攝）

日花超過十小時步行 「日又行夜又行」

黎瑞龍2007年底接受腎臟移植手術，用上半年時間調節逐漸康復。接受移植後，一直保持運動習慣，平時每日步行數字約為兩萬至三萬步。參加比賽後，他與隊友訂立明確目標及行動計劃，將每日步數大幅提升。他形容自己「日又行，夜又行」，每日會花10至16小時步行。

對於成功秘訣，黎瑞龍指，人有惰性，易有放棄諗頭，需要克服，「行到3個鐘，就要向前望，要行4個鐘」。他又指出，步行相較其他運動，對身體負荷較少，故適合器官移植者參與。

步行來回天水圍、屯門「飲茶」

其隊友，骨髓移植康服者謝劍雲則表示，步行已成為其生活一部份，他舉例指，自己居於天水圍，當與朋友相約於屯門飲茶，亦會步行往返，這樣的生活習慣亦為他的步行成績添加不少步數。

黃炎華說，港人於比賽取得佳績，證明移植康服者透過恆常運動，達到全面康復，與常人無異。早前在東京奧運取得乒乓女團銅牌的港隊運動員蘇慧音，今日亦有出席頒獎活動任嘉賓，她說，對參賽者的步數感到驚訝，亦對他們的恆心及堅持心態感到敬佩。