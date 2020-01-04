「外骨骼機械腳」助半癱病患重拾步行感覺：好有參與感　腰也舒服

香港耀能協會3個月前引入一套「外骨骼機械腳」設備，用以協助中風、脊髓損傷、腦創傷等行動不便的傷殘人士進行步行訓練，讓他們更好的投入社區生活。 今年33歲的陳詩欣便是受益者之一，10多年前她不幸患上脊髓內腫瘤，胸部以下癱瘓，自此喪失走路的能力，甚至坐在床上也會摔倒。透過傳統的支架方式訓練，不僅過程被動、而且見效慢；自從使用「外骨骼機械腳」進行訓練後，她指平衡能力變強，在機械腳的幫助下，更可重拾行路的感覺。

陳詩欣十多年前患上脊髓內腫瘤，喪失了走路的能力。直到3個多月前，她依靠外骨骼機械腳才可以再次體驗走路的感覺。（張浩維攝）

患者：每個禮拜都好期待訓練

長期坐在輪椅上，陳詩欣腰部肌肉比較弱，即使坐在床上也會跌倒，十分不方便。然而，儘管經過十多年來傳統物理治療，如企架或者踩復健車，惟過程較為被動。三個月前，她第一次使用外骨骼機械腳，陳詩欣憶述自己「很慌亂」，又要聽指令、又要做動作，「好似教返我行路。」

然而，經過訓練，她現時一次可以「行」1000至2000步，也慢慢意識到自己的腰部、腿部仍然有肌肉是有用的，「好有參與感，腰也舒服了許多，每個禮拜都好期待自己可以『行』那1000步。」

香港耀能協會引入的外骨骼機械腳設備，價值過百萬港元，機械腳原先是美國軍方的醫療器械，適用於中風、脊髓損傷、腦創傷及其他先天或後天神經肌肉疾病的患者。一套機械腳設備總重量23公斤，內部配置了多個感應器，可感知患者重心轉移的力量及移動等變化，更可以支撐患者站立時的身軀重量，從而協助患者進行步行訓練。

註冊物理治療師廖志恆表示，外骨骼機械腳能減輕治療師的負擔，以能讓患者更有參與感。（張浩維攝）

訓練時間延長逾4倍 可讓患者安全地重複練習走動平衡

註冊物理治療師廖志恆表示，機械腳可以讓患者安全地重複練習走動平衡及正確步態，改善站立或者步行的能力，「長坐在輪椅上，對患者的泌尿、呼吸、心血管及消化系統有影響，而且容易出現骨質疏鬆的狀況。」再加上傳統的物理治療需要治療師支撐患者，不論患者還是治療師都十分吃力，而且訓練時間只能在15到20分鐘內；若以外骨骼機械腳輔助訓練，治療師不再需要擔負患者體重，訓練時長最長可達1個半小時，「治療師毋須一心二用，只需專心觀察患者就可以。患者亦不再需要別人扶靠，只跟隨機械腳的指令，也會更有信心。」

現時全港一共有四部外骨骼機械腳，當中只有一部在公立醫院中。香港耀能協會自上年9月引入至今，已經服務了12名患者。