環團調查：近半港人步行時間不達標　逾六成人因「拎重嘢」揀搭車

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-02 17:38

本港交通四通八達，不少市民即使前往較近的地方亦會乘搭公共交通工具。環保團體世界綠色組織今日（2日）發表港人步行習慣調查報告，指近一半受訪者未能達到康文署建議的基礎指標，即每星期至少三日、每日累積最少30分鐘或以上的步行時間，不達標人數比去年大增15個百分點。 世界綠色組織行政總裁余遠騁認為，若要在2050年達到碳中和，必須在衣食住行多方面減碳。而運輸為第二大排放源，市民多步行不僅有助減碳，亦有益健康。

余遠騁認為，若要在2050 年達到碳中和，必須在衣食住行多方面減碳。（世界綠色組織提供）

世界綠色組織去年6月以街頭問卷形式進行問卷調查，成功訪問500名18歲以上的香港市民，團體指出市民步行時間減少、步行習慣變差，及以步代車意欲亦下跌。調查結果發現，僅得8.4%受訪者每星期7日步行至少30分鐘，較去年的12%減少；而49.2%受訪者未能達到康文署建議的基礎指標，即步行時間達每星期至少3天、每天累積最少30分鐘或以上。

調查又詢問受訪者選擇乘搭短途交通工具而不步行的首三個原因，最多受訪者（61.4%）因「拎住重嘢／大件物件」，逾半受訪者（55.6%）因「天氣太熱／太凍／落雨」，而選擇乘搭短途交通工具而不步行；亦有近半受訪者（52.0%）表示因「趕時間／節省時間」。

世界綠色組織調查發現，近一半受訪者步行時間未能達到康文署建議的基礎指標。（世界綠色組織提供）

調查又研究市民對推動香港低碳轉型的看法，發現達99.6%受訪者願意改變個人生活方式，為紓緩氣候變化出一分力。55.4%受訪者願意減少使用即棄塑膠產品，然而僅得14.6%受訪者表示願意減少乘搭短途車。

世界綠色組織主席葉毓強表示，希望研究可得知香港市民每年步行的習慣是否有所進步，並更加能夠提醒市民及團體攜手步行減碳，承諾個人減排碳的責任，實踐低碳生活及更多節能減廢措施。