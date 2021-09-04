01消息：《城市論壇》停播　港台：不評論內部編輯事宜

《香港01》消息指，港台直播時事論壇節目《城市論壇》已被停播，本月不會按慣例在暑假過後，播出新一季節目。港台回覆查詢時表示，節目播放安排及員工調配，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。



《城市論壇》是港台長壽節目，逢星期日直播。節目於1980年開始啟播，製作宗旨在於鼓勵言論自由，反映民意。每星期就廣受社會人士關注的論題。節目1980年起一直在無綫翡翠台播放，直至2016年無綫提出停播。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

據了解，港台直播時事論壇節目《城市論壇》被停播，最後一集已於今年7月18日播出。港台回覆稱，有關節目播放安排及員工調配，屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。根據香港電台約章，港台編輯自主。

最後一集《城市論壇》已於今年7月18日播出，主題圍繞餐廳走塑、自攜餐具。該集嘉賓為環境保護署助理署長（減廢及回收）方健華、環境運動委員會主席及稻苗學會會長黃傑龍，以及綠惜地球創辦人及總幹事劉祉鋒等。

《城市論壇》是港台長壽節目，逢星期日直播。節目於1980年開始啟播，製作宗旨在於鼓勵言論自由，反映民意，每星期就廣受社會人士關注的論題。節目1980年起一直在無綫翡翠台播放，直至2016年無綫提出停播。

根據港台網頁，《城市論壇》製作宗旨在於鼓勵言論自由，反映民意；每星期亦就廣受社會人士關注的論題，並提供公開園地讓市民發表意見。現時主持為蘇敬恆，前任主持則為謝志峰。

歷年來《城市論壇》亦十分「惹火」，曾有不少爭議事件。2012年9月國教風波期間，由於時任教育局局長吳克儉及開展國民教育科委員會主席胡紅玉拒絕出席節目，該集擺放兩張「空櫈」交代曾邀請二人參加節目。翌年廣播處長鄧忍光批評製作團隊解釋「自相矛盾」，亦有傳他不滿節目造成尷尬場面。

多年來《城市論壇》主要在維多利亞公園進行直播，早年多名長者經常在節目中攻擊民主派嘉賓，故有「維園阿伯」誕生。而《城市論壇》亦經常有不同團體及學校代表參與節目，故常常見到身穿校服的學生在台下發問的畫面。