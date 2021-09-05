城市論壇停播｜消失於兩周日節目表　同時段播內地劇《大決戰》

香港電台直播時事論壇節目《城市論壇》按慣例「唞暑」後在9月復播，《香港01》獲悉港台決定不再製作，港台未有否認，只重申節目安排屬港台內部編輯事宜，不作個別評論。根據港台網頁的「港台31」節目表，今日（5日，星期日）及下周日（12日 ，星期日）中午12時，即過往《城市論壇》播出時間，續播講述國共內戰及新中國建立的內地劇《大決戰》。



延伸閱讀：01消息：《城市論壇》停播 港台：不評論內部編輯事宜

▼《 城市論壇》季度停播前7月18日最後一集▼



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2020年《城市論壇》按慣例在「唞暑」後，新一季於9月13日（星期日）中午12點開鑼啟播，其時因應疫情關係，只在港台電視大廈直播，不設現場觀眾，但有通知各大傳媒收看直播，當日議題為全民檢測，並邀請到公務員事務局局長聶德權等具份量嘉賓出席。

但今年暑假後一直未有新一季播放消息，今日（5日）港台節目表亦未見有城市論壇，《香港01》獲悉港台已停止製作新一季的《城市論壇》。

《城市論壇》是港台長壽節目，逢星期日直播。節目於1980年開始啟播，製作宗旨在於鼓勵言論自由，反映民意。每星期就廣受社會人士關注的論題。節目1980年起一直在無綫翡翠台播放，直至2016年無綫提出停播。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

港台網頁的「港台31」節目表（左）顯示，9月5日（今日）中午日12時播放內地劇集《大決戰》第15集。（港台網頁截圖）

港台網頁的「港台31」節目表（左）顯示，9月12日（下周日）中午日12時，也編排播放內地劇集《大決戰》。（港台網頁截圖）

根據港台網頁的「港台31」節目表，今日中午12時續列為「國劇周末影院」時段，播放內地劇集《大決戰》第15集，下周日（12日）同時段也是編排播放《大決戰》，未有如過往在9月次周日復播《城市論壇》。

▼內地劇《大決戰》劇照▼



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據港台網頁介紹，《大決戰》講述1945年抗日戰爭勝利後，中國共產黨領袖毛澤東應國民黨蔣介石「共商國是」之邀，從延安飛抵重慶，商討國家的未來之路，但在談判同時，蔣介石也在調遣全國的軍隊開始秘密備戰。1946年解放戰爭爆發，東北成為了國共兩黨爭奪的焦點。1947年8月戰爭局勢扭轉，中共由戰略防禦轉向戰略反攻；1948年9月，遼瀋、淮海、平津三大戰役相繼開始，解放軍最後勝利。