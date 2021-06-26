《城市論壇》明討論鐵路發展　港台一度取消潘焯鴻出席邀請

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-26 23:44

屯馬線將於明天（27日）通車，揭發港鐵沙中線醜聞的中科興業董事總經理潘焯鴻今日（26日）指，原本香港電台明日節目《城市論壇》邀請他作嘉賓，討論香港鐵路及沙中線通車。然而他在今日下午收到通知，指取消其嘉賓邀請。他表達不滿後，港台重新邀請其出席，他亦答應。

屯馬線・專頁｜千億基建接通新界東與西 全線通車走出工程醜聞？

▼6月20日，潘焯鴻視察紅磡站新月台▼

潘焯鴻表示，港台早前邀請他出席《城市論壇》，並於6月24日確定作其中一名嘉賓，他直言：「心諗邊個立法會議員夠膽同我同場『討論』咁勇敢」。然而今日收到通知，明日嘉賓邀請取消。

他亦已去信港台，通知打算明日在其Facebook及YouTubel，就《城市論壇》節目作非商業轉載，並會在節目時間中即時直播對節目評論。他又指，正等待香港電台回覆，如無拒絕明日會直播評論《城市論壇》討論。

《城市論壇》Facebook專頁中，未如以往集數一樣，提早一至兩日公布討論主題及嘉賓名單。

到深夜11點多，潘焯鴻指，港台致電重新邀請出席《城市論壇》討論﹐他已答應。

港台亦在深夜回應《香港01》查詢，稱2021日6月27日《城市論壇》主題為「屯馬全線貫東西，鐵路規劃從長計」，嘉賓包括：立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌、港鐵工程分判商董事總經理潘焯鴻、香港大學交通運輸研究所所長盧佩瑩及港鐵票價結構關注組成員紀俊安。