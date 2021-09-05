消費券｜陳茂波：明起增中環大埔屯門3補辦中心　為辛苦長者致歉

大批因填錯填漏資料或原因不明而及未能領取電子消費券的市民，連日來前往旺角始創中心秘書處排隊查詢及重新交表，出現排隊人龍更一度混亂。財政司司長陳茂波今日（5日）在網誌就要長者舟車勞頓到旺角辦手續致歉，並宣布明日(6日)起至9月15日，政府會增設三個補辦手續服務中心，分別位於中環郵政總署、大埔運頭塘鄰里社區中心和屯門良景社區中心，開放時間為周一至周六、早上九時至下午六時。連同現時在旺角始創中心的秘書處，將合共有四個服務中心讓相關市民補辦手續，而目前尚餘約10,000個登記因資料有誤或不全而無法進一步處理，



▼9.2數百人排長龍補辦消費券▼



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630多萬市民已領首期 10萬個登記不合資格

消費券計劃近日再度捱批，陳茂波在網誌解釋，消費券計劃的第二批合共約80多萬名合資格市民，已在9月1日收到第一期消費券，令已收到消費券的市民總數增加到630多萬，但總登記數字達690萬，當中有10萬個登記來自不符合資格人士，20萬個屬於重覆登記。

至於餘下的約30萬個登記，是申請資料不全或有誤，例如沒夾附或上載身份證複本而不能確認登記人身份、沒明確標示符合居港要求、身份證資料或支付工具帳戶號碼有誤等。當中逾28萬個登記其實已在消費券登記期結束日前補充或更正了資料，故在8月14日登記期結束時仍未能處理的登記約為19,000個。

▼消費券之亂｜9.4大批市民再查詢消費券申請失敗因由▼



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陳茂波致歉：政府在執行、準備和安排上不夠妥貼

陳茂波表示，上周在旺角始創中心辦事處曾因人流驟增而出現較長輪候時間，也見到有些長者舟車勞頓到旺角辦手續，對此感到很抱歉，亦反映政府在執行、準備和安排上不夠妥貼，著實有改善空間，故即時已作出應變及補救，包括大幅增加人手及增設周六的收表時段。過去三天秘書處接到的個案數量，由首兩天的分別二千多宗，回落到昨天的約一千宗，始創中心秘書處的收表服務基本上已毋須輪候。

港九新界均有服務中心 長者可考慮委托親友代投遞

他希望，透過在港島、九龍及新界的新設點，便利分布在各地區、尚未完成補辦手續的市民補做手續；由於表格毋須親身遞交，長者可考慮委托信任的親友代為投遞。

陳茂波又指，這個首次推行計劃遇到不少的挑戰和難題，包括如何協助長者接上數碼渠道，更能接受及融入電子模式的應用，是政府必須應對的課題，認為面對現實中存在的挑戰，不應迴避問題，否則社會只會停滯不前；唯有正視問題、努力逐步化解，才能造就整個社會向前發展，為市民帶來更好的服務。他表示，消費券計劃的執行需不時檢討和修正，才能更好的實現整個計劃的初心，讓市民和整體社會都受惠。

此外，政府發言人提醒，市民一般會在遞交登記後約一星期收到登記結果的短訊通知。經核實符合資格後，有關登記人會在10月1日獲發放第一期二千元消費券。市民若已遞交登記但不確定其登記情況，可查閱政府發出的電話短訊，或透過熱線18 5000的語音系統查詢。