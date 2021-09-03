消費券｜連日百計長者投訴未能領首期　港府︰秘書處增周六辦公

港府派發電子消費券安排未充分照顧長者。以書面登記或次輪電子登記消費券的市民，前日（1日）可領取第一期2000元消費券，不過大批長者發現未能領取。位於太子始創中心的消費券計劃秘書處，連續三日有數以百計市民到場輪候查詢，當中不乏是提交書面登記的長者，長龍排到樓下街道。

港府「補鑊」加開服務。港府發言人今早（3日）表示，為疏導秘書處遞交表格人流，已在始創中心18樓設立等候區，秘書處已增加人手及接待櫃位。另特別會於未來兩個星期六（即9月4日及11日）上午9時至下午6時提供服務，呼籲市民無須急於前往秘書處遞交登記。



▼9月2日近500名長者於消費券計劃秘書處門外輪候查詢▼



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港府發言人表示，須補交資料而重新登記消費券計劃的合資格人士，可在9月15日或之前，以書面表格重新登記一次。經核實資格後，最快會於10月1日，獲發放第一期2,000元消費券，呼籲市民無須急於在這一兩天，前往秘書處遞交登記。

為疏導前往旺角始創中心秘書處遞交表格的人流，秘書處在始創中心18樓已設立等候區，讓輪候人士在室內等候。秘書處已進一步增加人手及接待櫃位，加快處理進度。

秘書處明日及下周六均會辦公處理申請

秘書處除在星期一至五上午9時至下午6時辦公外，亦會特別於未來兩個星期六（即9月4日及11日）上午9時至下午6時提供服務。

政府發言人提醒市民，在遞交書面表格前，須確保所提供資料正確，及已釘附其身份證副本。

發言人指出，至於已確認為不符合計劃資格準則，或從未在登記期內，遞交登記的市民，則未能重新登記。市民若已遞交登記，但不確定其登記情況，請查閱政府發出的電話短訊，或透過熱線185000的語音系統查詢。