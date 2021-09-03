消費券｜逾200長者續排長龍　伯伯感觸落淚：點解苦老人家咁陰公

約81萬名以書面登記或次輪電子登記消費券的市民，今個月起可領取第一期2000元消費券。連續兩日有以紙本申請的市民指未能領取消費券，到太子始創中心的秘書處查詢，今日（2日）早上已有約200人排隊，當中大部分為長者，期間有婆婆感到不適坐在地下樓梯休息，其他排隊人士眼見現場大批人為領消費券長途跋涉排隊，感觸落淚。

亦有居於上水的80多歲項先生説，因寫錯資料而到現場再度交表，慨嘆年紀大看不清已脫色的八達通數字「點解唔可以用生果金啲資料，唔多識字叫我點填呀，叫人幫不如靠自己。」



+ 8

大批長者因填錯或填漏資料未能領取電子消費券，政府宣布延長補交資料期限至本月中。太子始創中心的秘書處外，陸續有不少市民聚集排隊查詢及重新交表，辦事處於早上9點開門時，有約200人等候，秩序良好，但當中有不少長者情緒激動，不時在場指罵，「陳茂波下台」、「點解上次派錢又冇事」、「叫袁國勇嚟睇睇」此起彼落，期間亦有長者感到不適，坐在地上等候。

陳伯伯於早上8時許到達，他説自己填表時不知道有何錯誤，發現不獲八達通發款後到場了解，他憤指長者根本對表格內容不太了解，認為政府要求長者重新填寫個人資料多此一舉。「之前派錢都冇咁麻煩，點解要苦咗啲老人家？」

陳伯伯眼見面前有長者感到不適坐在地上，一下子感觸落淚，「點解要搞到大家咁慘，全部都係老人家，有啲老人家真係需要呢啲錢，為咗拎2000蚊咁辛苦咁陰公。」亦有陪同家人前來查詢的陳先生說，「見到現場就覺得好心痛，個個都一把年紀，唔係個個都住旺角，之前都開放郵政局去處理，有嘢要改點解唔可以開放各區郵政局去攪？」認為政府需要改善相關處理方法。

陳先生於早上8時許到達秘書處，他眼見面前有長者感到不適坐在地上，一下子感觸落淚。（林頌華攝）

另外，80多歲居於上水的項先生指自己多數在新界地區活動，已經多年沒有到九龍，要多次向路人查問才能到達現場，「我問咗好多人，先可以由火車站行到過嚟，搞咗好耐！」他説，了解到自己是漏填部份資料，加上寫錯八達通號碼而不能獲發消費券，無奈指自己視力不太好，加上對所問的問題不太了解而出錯，感到非常煩惱。「我張八達通有幾可拎出嚟？啲字又模糊，啲字30幾歲先睇到，你叫我點樣填！」

他續説，家中只有他和太太兩名長者，知道不能獲款後到附近區議員辦事處查問，對方指已經入表查詢，但擔心程序有誤而到現場處理，他認為不少長者本身領取生果金，政府方面有他們的個人資料及戶口，應該體恤長者而無需再到填寫額外資料申請。「好多事靠人不如靠自己，我知道可以用八達通洗錢，但係有啲嘢無謂搞到咁麻煩，辛苦成班老人家。」